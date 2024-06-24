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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Російська «дочка» одного з найбільших банків Китаю згортає роботу з банками РФ
10:59 24.06.2024 |
Російська "дочка" одного з найбільших китайських банків Bank of China з 24 червня призупинить операції з російськими банками, які потрапили під санкції США.
Про це пише Радіо Свобода із посиланням на газету "Комерсант".
Водночас з іншими партнерами, які не потрапили у санкційний список Мінфіну США, банк продовжить роботу. Потрапляння до цього списку означає для банку заморожування активів у США та заборону розрахунків у доларах з будь-якими американськими контрагентами.
"Бенк оф Чайна" посідає друге місце за розміром активів серед дочірніх структур банків Китаю в Росії. Його розрахунковий бізнес зосереджений на платежах у юанях між двома країнами. За оцінками експертів, на "Бенк оф Чайна" припадає значна частина трафіку платежів китайського бізнесу, держструктур і великих російських компаній.
Експерти пояснили рішення "Банк оф Чайна" прагненням уникнути вторинних санкцій США.
Офіційно Пекін не приєднався до санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Однак після запровадження обмежень китайські банки скоротили роботу з російськими клієнтами, які перебувають під санкціями.
Наприклад, перестали працювати за кордоном картки китайської платіжної системи Union Pay, випущені російськими банками, які потрапили до санкційних списків. Влітку 2023 року російські фінансові організації зіткнулися із забороною проводити перекази, зокрема у юанях, до Європи та США через Bank of China.
У грудні 2023 року президент США Джо Байден підписав указ, який значно спростив для міністерства фінансів Сполучених Штатів запровадження обмежень щодо банків, які порушують санкції проти Росії. Після цього побоюючись вторинних санкцій, від роботи з російськими банками почали відмовлятися фінансові організації Туреччини та Китаю.
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