Фінансові новини
- |
- 22.06.24
- |
- 01:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США запровадили санкції проти керівництва російської Kaspersky Lab
23:38 21.06.2024 |
Міністерство фінансів США запровадили санкції проти 12 громадян РФ: під обмежувальні заходи, зокрема, потрапило керівництво "Лабораторії Касперського".
Про це йдеться у заяві міністерства.
Під санкції потрапило керівництво "Лабораторії Касперського":
* виконавчий директор компанії Андрій Тихонов,
* директор із роботи з персоналом Марина Алєксєєва,
* директор із досліджень і розроблення Антон Іванов,
* заступник генерального директора зі стратегії та економіки Данило Борщев,
* директор із юридичних питань Ігор Чекунов, директор із розвитку бізнесу Андрій Єфремов,
* виконавчий віцепрезидент зі споживчого бізнесу Михайло Гербер,
* керівний директор у Росії та країнах СНД Ганна Кулашова, та інші.
Мінторг США, крім заборони реалізації продукції "Лабораторії Касперського", запровадив щодо компанії експортні обмеження через її співпрацю з військовими та розвідувальними структурами РФ.
За інформацією відомства, програмне забезпечення, що випускається "Лабораторією", може становити загрозу для збереження даних користувачів, зокрема, існує ризик передачі цих даних російській владі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексдиректор НАБУ Ситник отримав посаду в «Агенції оборонних закупівель» Міноборони
|У ЄС назвали дату підписання безпекової угоди з Києвом
|Шмигаль про підвищення податків: «В жодну таку нараду особисто я залучений не був»
|ЄС остаточно погодив плани почати переговори про вступ України 25 червня – джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|Нідерланди спільно з іншою країною передадуть Україні систему Patriot
|У ЄС назвали дату підписання безпекової угоди з Києвом
|США запровадили санкції проти керівництва російської Kaspersky Lab
|Прямі іноземні інвестиції в Китай падають 12 місяців поспіль
|Війна Путіна в Україні стала поворотним моментом для глобальної економіки - МВФ
|Україна зможе отримати $50 мільярдів від G7 до кінця року
Бізнес
|Apple додає транскрипції до подкастів: тепер можна читати, а не лише слухати
|OPPO BeaconLink: технологія, яка дає змогу здійснювати дзвінки між смартфонами без мобільного зв'язку
|Україна вийшла на друге місце у Центральній та Східній Європі за кількістю АІ-компаній
|Штучний інтелект здатен виявити хворобу Паркінсона зі 100% точністю за 7 років до появи перших симптомів
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X