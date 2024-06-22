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США запровадили санкції проти керівництва російської Kaspersky Lab

 

Міністерство фінансів США запровадили санкції проти 12 громадян РФ: під обмежувальні заходи, зокрема, потрапило керівництво "Лабораторії Касперського".

Про це йдеться у заяві міністерства.

Під санкції потрапило керівництво "Лабораторії Касперського":

* виконавчий директор компанії Андрій Тихонов,
* директор із роботи з персоналом Марина Алєксєєва,
* директор із досліджень і розроблення Антон Іванов,
* заступник генерального директора зі стратегії та економіки Данило Борщев,
* директор із юридичних питань Ігор Чекунов, директор із розвитку бізнесу Андрій Єфремов,
* виконавчий віцепрезидент зі споживчого бізнесу Михайло Гербер,
* керівний директор у Росії та країнах СНД Ганна Кулашова, та інші.

Мінторг США, крім заборони реалізації продукції "Лабораторії Касперського", запровадив щодо компанії експортні обмеження через її співпрацю з військовими та розвідувальними структурами РФ.

За інформацією відомства, програмне забезпечення, що випускається "Лабораторією", може становити загрозу для збереження даних користувачів, зокрема, існує ризик передачі цих даних російській владі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Росія
 

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