Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прямі іноземні інвестиції в Китай падають 12 місяців поспіль

 

Показник прямих іноземних інвестицій у Китаї знижується 12-й місяць поспіль і у травні становив 56,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння виявилось гіршим, ніж 27,9% у квітні, і продовжило серію зменшення, що почалася в червні 2023 року.

За перші п'ять місяців 2024 року вхідні прямі іноземні інвестиції в Китай впали на 28,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 56,8 мільярда доларів.

Міністерство торгівлі заявило, що прямі іноземні інвестиції впали в січні-травні переважно через високу базу порівняння.

Також влада активізувала зусилля із залучення іноземних інвестицій з початку 2024 року.

Керівництво Китаю прагне підвищити довіру іноземних інвесторів до країни після історичного спаду закордонних потоків на тлі занепокоєння щодо погіршення перспектив зростання.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4478
  0,0706
 0,17
EUR
 1
 43,2347
  0,1929
 0,44

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2896  0,04 0,11 40,8960  0,04 0,10
EUR 43,3380  0,10 0,22 44,1212  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4550  0,09 0,21 40,4700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес