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Прямі іноземні інвестиції в Китай падають 12 місяців поспіль
23:27 21.06.2024 |
Показник прямих іноземних інвестицій у Китаї знижується 12-й місяць поспіль і у травні становив 56,8 мільярда доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Падіння виявилось гіршим, ніж 27,9% у квітні, і продовжило серію зменшення, що почалася в червні 2023 року.
За перші п'ять місяців 2024 року вхідні прямі іноземні інвестиції в Китай впали на 28,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 56,8 мільярда доларів.
Міністерство торгівлі заявило, що прямі іноземні інвестиції впали в січні-травні переважно через високу базу порівняння.
Також влада активізувала зусилля із залучення іноземних інвестицій з початку 2024 року.
Керівництво Китаю прагне підвищити довіру іноземних інвесторів до країни після історичного спаду закордонних потоків на тлі занепокоєння щодо погіршення перспектив зростання.
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