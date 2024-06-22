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Війна Путіна в Україні стала поворотним моментом для глобальної економіки - МВФ
23:21 21.06.2024 |
Крім людських втрат, а також економічної шкоди, завданої війною Путіна в Україні, агресія РФ також потягнула за собою серйозні наслідки для глобальної економіки, ставши практично поворотним моментом, що впливатиме на світ у майбутньому.
Про це йдеться в доповіді першої заступниці директора-розпорядника МВФ Гіти Гопінат, повідомляє Укрінформ.
«Війна стала поворотним моментом і для світової економіки. Вона посилила тиск фрагментації та призвела до збільшення витрат на оборону - в той час як країни впроваджують заходи для зміцнення своєї економічної та національної безпеки»,- зауважила представниця Фонду.
Вона зазначила, що такі заходи допомагають країнам адаптуватися до нової реальності конфліктів. Однак у порівнянні з десятиліттями прагнення до економічної ефективності, ці заходи «зроблять глобальну економіку більш схильною до шоків із вищим інфляційним тиском, зниженням потенційного зростання виробництва та нестабільністю державних фінансів».
Найбільших наслідків, звісно, зазнала сама Україна, зауважує Гопінат. Потужна глобальна підтримка та макроекономічна політика українського уряду і НБУ допомогли країні уникнути глибокої макроекономічної нестабільності та утримали інфляцію. Але попри це, економічна шкода є величезною: обсяг виробництва став на 25% нижчим за довоєнний рівень, а значна частина капіталу знищена війною.
«Потрібна постійна допомога. Конференція з відновлення України в Берліні (11-12 червня) щойно обговорювала шляхи, якими світ може допомогти, і МВФ продовжить відігравати свою роль», - зауважила Гопінат.
Тим часом, за її словами, війна РФ в України створила наслідки глобального масштабу, передусім для Європи та безпосередніх сусідів України в Центральній, Східній та Південно-Східній Європі.
По-перше, йдеться про інфляцію. Найбільше її відчули країни Європи, особливо залежні від природного газу з Росії. Коли постачання газу припинилося, ціни на енергоносії різко зросли, підвищили споживчі витрати та завдали серйозного удару по підприємствах і домогосподарствах. Збої в експорті зерна з України також сприяли інфляції на продовольство та посилили удар по споживачах.
По-друге, наслідки відчуло економічне зростання, особливо на тлі пандемії COVID-19, коли купівельна спроможність населення знизилася, а зростання інфляції змусило центробанки посилити монетарну політику.
По-третє, підвищилися видатки на оборону, які, ймовірно збільшуватимуться і далі - з урахуванням викликів національній безпеці.
Як повідомляв Укрінформ, у МВФ оцінюють, що активність світової економіки дозволить досягти зростання цього року до 3,2% попри всі виклики. Глава Фонду Крісталіна Георгієва у цьому зв'язку зазначила, що глобальне середовище залишається складним, а геополітична напруженість збільшує ризик фрагментації світової економіки. За її словами, глобальна економічна діяльність все ще залишається слабкою за історичними мірками.
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