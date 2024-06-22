Нігер відкликав у французької фірми дозвіл на розробку найбільшої уранової копальні

Нігер відкликав дозвіл на експлуатацію великого уранового родовища у французької компанії Orano. Про це повідомила пресслужба Orano.

У заяві наголошується, що компанія "взяла до відома рішення влади Нігеру відкликати у своєї дочірньої компанії Imouraren S.A. дозвіл на розробку родовища".



Раніше повідомлялося, що експлуатація родовища урану Імурарен розпочнеться у 2028 році.

Хунта, яка прийшла до влади в Нігері внаслідок військового перевороту в липні 2023 року, неодноразово заявляла, що хоче ретельно переглянути систему експлуатації надр на його території іноземними компаніями.

Копальня Імурарен, розташована на півночі Нігеру, є одним із найбільших родовищ урану у світі, запаси якого оцінюються у 200 000 тонн. Його експлуатація мала розпочатися 2015 року, але через падіння світових цін на уран після катастрофи на Фукусімі в Японії Orano заморозила діяльність на Імурарені.

Але за останні п'ять років ціна на уран підскочила на понад 200% через високий попит з боку Китаю, Індії, Японії, США та країн Європи.

На початку червня Orano знову почала будівельні роботи на копальні, до них мали долучити кілька субпідрядників. Загалом планували найняти 800 осіб.

Orano побоюється, що рішення про відкликання дозволу на видобуток родовища вплине на економічний, соціальний та суспільний розвиток регіону.

Компанія заявила, що готова зберегти відкритими всі канали зв'язку з владою Нігеру з цього питання, зберігаючи водночас право "оскаржити рішення про відкликання дозволу на видобуток корисних копалин у компетентних національних або міжнародних юрисдикціях".

На початку червня агентство Bloomberg писало, що російська держкорпорація "Росатом" веде перемовини з військовою владою Нігеру щодо придбання активів, які належать французькій Orano.

За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2022 році на Нігер припадало близько 4% світового виробництва уранових шахт.

Підприємства Європейського Союзу залежали від Нігеру, сьомого за величиною виробника у світі, приблизно на чверть своїх постачань урану у 2022 році.

Orano, раніше відома як Areva, працювала в Нігері понад 50 років над розробкою родовищ у північно-західному регіоні країни. За прогнозами, проєкт Imouraren у пустелі Сахара допоможе забезпечити паливом 57 реакторів Франції протягом 35 років.