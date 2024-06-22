Євросоюз розробить власну альтернативу російському ядерному паливу для реакторів ВВЕР

Європейський Союз виділив 10 млн євро на дизайн нових тепловидільних збірок для атомних реакторів типу ВВЕР, розроблених у Радянському Союзі. Про це повідомив Генеральний директорат з досліджень та інновацій Європейської комісії (DG RTD).

Проєкт, який отримав назву SAVE, очолить французька компанія Framatome й об'єднає 17 партнерів, зокрема з України.

"Framatome - єдиний постачальник палива, здатний гарантувати на 100% незалежну європейську технологію, з повністю європейським дизайном і продуктом, а також виробничими потужностями та ланцюгом постачання паливних компонентів, розташованих і експлуатованих у ЄС", - йдеться в заяві французької компанії.

SAVE - це другий проєкт з розробки альтернативного джерела енергії для реакторів ВВЕР. Торік аналогічне фінансування отримала американська Westinghouse, яка уже замінила російське ядерне паливо для українських реакторів.

Мета Євросоюзу - забезпечити кращу диверсифікацію постачань.

На території Євросоюзу працюють 19 реакторів, які залежать від російського палива, зокрема чотири ВВЕР-1000 у Болгарії та Чехії і 15 реакторів ВВЕР-440 у Чехії, Фінляндії, Угорщині та Словаччині.