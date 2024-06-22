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АНАЛІТИКА

Євросоюз розробить власну альтернативу російському ядерному паливу для реакторів ВВЕР

Євросоюз розробить власну альтернативу російському ядерному паливу для реакторів ВВЕР

 

Європейський Союз виділив 10 млн євро на дизайн нових тепловидільних збірок для атомних реакторів типу ВВЕР, розроблених у Радянському Союзі. Про це повідомив Генеральний директорат з досліджень та інновацій Європейської комісії (DG RTD).

Проєкт, який отримав назву SAVE, очолить французька компанія Framatome й об'єднає 17 партнерів, зокрема з України.

"Framatome - єдиний постачальник палива, здатний гарантувати на 100% незалежну європейську технологію, з повністю європейським дизайном і продуктом, а також виробничими потужностями та ланцюгом постачання паливних компонентів, розташованих і експлуатованих у ЄС", - йдеться в заяві французької компанії.

SAVE - це другий проєкт з розробки альтернативного джерела енергії для реакторів ВВЕР. Торік аналогічне фінансування отримала американська Westinghouse, яка уже замінила російське ядерне паливо для українських реакторів.

Мета Євросоюзу - забезпечити кращу диверсифікацію постачань.

На території Євросоюзу працюють 19 реакторів, які залежать від російського палива, зокрема чотири ВВЕР-1000 у Болгарії та Чехії і 15 реакторів ВВЕР-440 у Чехії, Фінляндії, Угорщині та Словаччині.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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