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АНАЛІТИКА

Більшість громадян України позитивно ставляться до Арабської Республіки Єгипет – результати дослідження

Компанії Active Group та Experts Club провели спільне дослідження щодо ставлення українців до країн Східної Азії та Близького Сходу. Дослідження було представлено в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна в червні 2024 року. Дослідження представили Максим Уракін та Олександр Позній. Результати дослідження наступні:

Більшість громадян України позитивно ставляться до Арабської Республіки Єгипет – результати дослідження

Результати дослідження наступні:
Повністю позитивне - 7,9 %
Здебільшого позитивне - 38,8 %
Здебільшого негативне - 13,4 %
Повністю негативне - 1,2 %
Важко відповісти - 38,8 %
Позитивне - Негативне - 32,1 %

25 січня 1992 року встановлено дипломатичні відносини між Україною та Арабської Республіки Єгипет.

Спільне дослідження компанії Active Group та Experts Club щодо ставлення українців до країн Східної Азії та Близького Сходу було зроблено в період квітень - травень 2024 року. Охоплює такі країни, як Туреччина, Іран, Ізраїль, Єгипет, Йорданія, Саудівська Аравія, ОАЄ, Афганістан, Пакистан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Грузія, Вірменія, Індія, Китаю, Республіка Корея, КНДР, Японія, В'єтнам, Індонезія, Сирія, Ірак. Повня інформація по дослідженням доступна на сайті Клуб експертів за посиланням -

https://expertsclub.eu/rezultaty-spilnogo-socziologichnogo-doslidzhennya-provedenogo-experts-club-ta-kompaniyeyu-active-group-shhodo-stavlennya-ukrayincziv-do-krayin-blyzkogo-shodu-ta-czentralnoyi-aziyi/


Відео - https://interfax.com.ua/news/video/986648.html
 

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