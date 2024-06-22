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АНАЛІТИКА

Танкери «тіньового флоту» зібралися у Балтійському морі: покажуть дієвість санкції Британії

 

Три танкери, які нещодавно потрапили під санкції Великої Британії, зібралися в Балтійському морі. Два з них готуються завантажити нафту в російських портах Приморськ та Усть-Луга.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ці судна, разом з танкером для перевезення хімічних речовин та нафтопродуктів, були включені до санкційного списку 13 червня. Тоді Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти Росії, включаючи першу спробу обмежити діяльність так званого "тіньового флоту", який перевозить російську нафту, а також ключової московської страхової компанії.

Агентство Bloomberg зазначає, що їх завантаження (або його відсутність) покаже, наскільки дієвими стали санкційні заходи Великої Британії.

Танкер Robon (раніше відомий як Turba) добре знайомий спостерігачам за "тіньовим флотом". Минулого року його зняли на відео під час передачі російської нафти з підробкою місцезнаходження. З моменту включення до санкційного списку судно стоїть на якорі біля порту Усть-Луга разом з трьома російськими танкерами, які потрапили під санкції США у грудні та лютому. Жоден з цих кораблів не завантажував вантаж з того часу.

Ocean AMZ знаходиться на відстані близько 80 миль на захід, біля естонського порту Таллінн, куди він прибув у середу. Цей район є популярним місцем для танкерів, які чекають на завантаження в балтійських портах. Наразі там знаходяться ще вісім суден.

Ocean AMZ має завантажити вантаж нафти сорту Urals в Усть-Лузі, згідно з даними Bloomberg. Але інша інформація каже, що його замінить інший танкер - Asher.

Третій танкер, NS Laguna, проходить повз балтійський острів Готланд. Він також прямує до Усть-Луги, куди має прибути в суботу. Інформація про судноплавство вказує на нього як на можливого перевізника вантажу нафти Urals, який буде відправлений з порту Приморськ пізніше цього місяця.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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