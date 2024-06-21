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США б'ють на сполох через бойових китайських роботів-собак
17:14 21.06.2024 |
Американські законодавці висловили серйозну стурбованість щодо нещодавно презентованих китайцями роботів-собак, які носять кулемети.
На слуханнях минулого тижня члени Палати представників запропонували політичні рішення, які вимагали б від Пентагону оцінити потенційне застосування китайського чотириногого безпілотного наземного транспортного засобу в майбутніх конфліктах.
Міністр оборони також буде зобов'язаний провести розслідування та подати звіт про те, яку загрозу для національної безпеки США становить ця розробка.
Пропозиція була негайно прийнята без заперечень будь-яким членом палати. Однак, щоб таке рішення було реалізоване, йому доведеться витримати ретельний розгляд сенаторів.
За очікуваннями, Сенат розгляне пропозицію Палати представників і законопроєкт про щорічний дозвіл на оборону протягом наступних кількох тижнів.
Нагадаємо, що Минулого місяця Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продемонструвала бойового собаку-робота з автоматичною гвинтівкою, що встановлена на його спині. Відео, зняте під час військових навчань у Камбоджі, демонструє здатність чотирилапої безпілотної платформи ходити, стрибати, лежати та рухатися назад, як справжній собака.
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