Група Європарламенту, куди хотів Орбан, вимагає від нього заяви щодо підтримки України

Партію "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана попросять надати письмову заяву про підтримку України, якщо вона все ж хоче приєднатися до "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) у Європейському парламенті.

Про це повідомив віцеголова політичної групи Нікола Прокаччіні, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Прокаччіні пояснив, що ця вимога стосується і румунської ультраправої партії AUR, яка вже приєдналася до групи консерваторів цього тижня.

"Ми попросили AUR зробити офіційну письмову заяву про односторонню підтримку української справи. Без цього приєднання до групи ЄКР було б неможливим, оскільки ми завжди підтримували Київ", - заявив співголова ЄКР, депутат Європарламенту від партії "Брати Італії" Прокаччіні.

"Якщо в майбутньому Орбан також захоче приєднатися до консерваторів, йому доведеться зробити те ж саме", - додав Прокаччіні.

Цього тижня до ЄКР приєдналися нові члени, в тому числі з партії "Данські демократи", болгарської партії "Є такий народ", литовської партії "Союз фермерів і зелених", французькі депутати Європарламенту, колишні члени партії "Реконкіста", а також Альянсу за союз румунів (AUR).

З новими членами ЄКР стала третьою за величиною групою в Європарламенті, обігнавши ліберальну групу "Оновити Європу".

"Фідес" та ЄКР зустрічалися протягом декількох місяців для переговорів про приєднання політсили Орбана. Однак тепер партія влади Угорщини заявила, що вона не приймає приєднання AUR до консерваторів.

"Фідес" ніколи не буде ділити групу в Європейському парламенті з такою партією. Це не підлягає обговоренню", - заявив Золтан Ковач, прессекретар угорського уряду, апелюючи до позиції румунської націоналістичної партії щодо угорської меншини в країні.

Між тим, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Рим наступного понеділка, 24 червня, для переговорів із головою італійського уряду Джорджією Мелоні, чия партія є найсильнішою у групі "Європейських консерваторів і реформістів".