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S&P Global та Fitch погіршили прогнози продажів житлової нерухомості в Китаї на цей рік

S&P Global та Fitch погіршили прогнози продажів житлової нерухомості в Китаї на цей рік

 

Міжнародні рейтингові агентства S&P Global та Fitch погіршили прогнози для китайського ринку житлової нерухомості, незважаючи на анонсований Пекіном пакет заходів щодо його підтримки.

S&P прогнозує зниження продажів житла в КНР на 15% цього року, тоді як раніше очікувало їх зменшення на 5%. Згідно з прогнозом агентства, опублікованим у четвер, обсяг продажів житлової нерухомості в країні в поточному році складе менше 10 трлн юанів ($1,4 трлн), що приблизно вдвічі нижче за піковий рівень, зафіксований у 2021 році.

Fitch цього тижня також погіршило прогноз продажу житла в КНР: тепер агентство очікує на падіння продажів на 15-20% цього року, а не на 5-10%, як передбачалося раніше.

Зниження прогнозів показує, що рейтингові агентства не впевнені в успіху масштабного пакету заходів підтримки ринку, про запуск якого китайська влада оголосила у травні. Зокрема, він включає відміну нижньої межі ставок за іпотечними кредитами, а також зниження вимог до початкового внеску для покупців нерухомості з використанням іпотеки. Крім того, Пекін закликав владу міст із надлишковим фондом готових будинків викуповувати нерухомість за розумними цінами для її подальшого використання як доступне житло.

Ціни на новобудови у великих містах Китаю у травні знизилися за підсумками 11-го місяця поспіль. Згідно зі звітом Державного статистичного управління (ДСУ) КНР, вартість нового житла у 70 найбільших містах країни минулого місяця зменшилась на 3,9% у річному вимірі - максимально з червня 2015 року.

На частку нерухомості припадає приблизно 78% добробуту жителів Китаю, зазначає Bloomberg.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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