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Лідерство Китаю на ринку електрокарів коштувало йому щонайменше $230 млрд
11:55 21.06.2024 |
Китай витратив $230,8 млрд за понад десять років на розвиток індустрії електромобілів, встановили аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (CSIS).
Державна підтримка становить 18,8% від загального обсягу продажів електромобілів у Китаї з 2009 до 2023 року, сказав Скотт Кеннеді, керівник відділу китайського бізнесу та економіки CSIS. Співвідношення таких витрат до продажу електромобілів знизилося з більш ніж 40% у перші роки до трохи більш як 11% у 2023 році.
Висновки з'явилися на тлі планів ЄС запровадити мита на імпорт китайських електромобілів через використання субсидій у їхньому виробництві. А в середині травня США оголосили про підвищення мита на імпорт китайських електромобілів до 100%.
За словами аналітика, підтримка Пекіном електромобілів передбачає немонетарну політику, яка надає перевагу вітчизняним автовиробникам перед іноземними. США не створили таких же привабливих умов, як Китай, для розвитку власної індустрії електромобілів, вважає аналітик.
"Є деякі винятки, але загалом західні автовиробники та уряди зволікали й не виявляли достатньої агресивності", - зазначив Кеннеді.
Китай використовував широкий спектр інструментів просування сектору електромобілів. До них належать законодавчі зміни, як-от "система подвійного кредиту", яка підштовхнула автовиробників до електрифікації зростальної частки свого автопарку та спрощення отримання номерних знаків для електромобілів, порівнюючи з автомобілями із двигунами внутрішнього згоряння.
Але ці заходи були б неактуальними без суттєвої фінансової підтримки, стверджує експерт.
За словами аналітика, підтримка Пекіном електромобілів передбачає немонетарну політику, яка надає перевагу вітчизняним автовиробникам перед іноземними. США не створили таких же привабливих умов, як Китай, для розвитку власної індустрії електромобілів, вважає аналітик.
"Є деякі винятки, але загалом західні автовиробники та уряди зволікали й не виявляли достатньої агресивності", - зазначив Кеннеді.
Китай використовував широкий спектр інструментів просування сектору електромобілів. До них належать законодавчі зміни, як-от "система подвійного кредиту", яка підштовхнула автовиробників до електрифікації зростальної частки свого автопарку та спрощення отримання номерних знаків для електромобілів, порівнюючи з автомобілями із двигунами внутрішнього згоряння.
Але ці заходи були б неактуальними без суттєвої фінансової підтримки, стверджує експерт.
Торік індустрія електромобілів зіткнулася з інтенсивною ціновою війною: автомобільні компанії або знижували ціни, або запускали дешевші лінійки продуктів.
Згідно з аналізом CLSA, чистий прибуток китайської компанії BYD на автомобіль знизився за останні 12 місяців до еквівалента $739 станом на перший квартал.
Китайський стартап з виробництва електромобілів Nio, який, як і раніше, працює зі збитком, минулого місяця заявив, що китайський ринок втратить близько 10 автовиробників і на ньому залишиться від 20 до 30 гравців.
США нарощують зусилля щодо підтримки електромобілів. Закон про зниження інфляції, підписаний у серпні 2022 року, виділив $370 млрд на просування чистих технологій.
Кеннеді зазначив, що закон надає кредит у розмірі $7500 для купівлі електромобіля, який відповідає вимогам. Водночас середня підтримка Китаю на купівлю електромобіля зменшується. У 2018 році вона становила $13 860, а у 2023-му - $4600.
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