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Китайська компанія відмовилась від участі в газових проєктах у Росії
11:47 21.06.2024 |
Китайська компанія Wison New Energies, яка будувала модулі для російського газового проєкту Арктик LNG-2, оголосила про негайне припинення співпраці з Росією. Суднобудівний завод Zhoushan, який виконував підряди для Арктик LNG-2, виставили на продаж, сказано у профілі компанії в LinkedIn.
Своє рішення Wison New Energies пояснила турботою про власне стратегічне майбутнє.
"Після ретельної та всебічної оцінки рада директорів Wison New Energies вирішила припинити всі поточні російські проєкти й негайно відмовитися від будь-яких нових операцій у Росії на невизначений термін", - йдеться в заяві компанії.
Wison вказала, що усвідомлює, який вплив її рішення може мати на російських партнерів, і пообіцяла "плавний перехід".
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