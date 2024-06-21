Китайська компанія відмовилась від участі в газових проєктах у Росії

Китайська компанія Wison New Energies, яка будувала модулі для російського газового проєкту Арктик LNG-2, оголосила про негайне припинення співпраці з Росією. Суднобудівний завод Zhoushan, який виконував підряди для Арктик LNG-2, виставили на продаж, сказано у профілі компанії в LinkedIn.

Своє рішення Wison New Energies пояснила турботою про власне стратегічне майбутнє.

"Після ретельної та всебічної оцінки рада директорів Wison New Energies вирішила припинити всі поточні російські проєкти й негайно відмовитися від будь-яких нових операцій у Росії на невизначений термін", - йдеться в заяві компанії.

Wison вказала, що усвідомлює, який вплив її рішення може мати на російських партнерів, і пообіцяла "плавний перехід".