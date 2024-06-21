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АНАЛІТИКА

Японія запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку війни Росії в Україні

 

Японія ввела торговельні обмеження для китайських компаній в межах нового раунду санкцій проти осіб і підприємств, які підтримують війну Росії проти України. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

Нові санкції також стосуються компаній з Індії, Казахстану та Узбекистану. У МЗС країни зазначили, що Японія вперше запровадила обмеження проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні. Зокрема, йдеться про гонконзьку Asia Pacific Links, яка постачає мікрочипи для російських дронів, та китайську компанію Yilufa Electronics Limited.

У матеріалі Reuters йдеться, що санкції Токіо відповідають раніше запровадженим іншими країнами, включно з США, й забороняють компаніям із Японії вести бізнес із переліченими у списку підприємствами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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