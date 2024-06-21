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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Нідерландів: Нові санкції закриють порти Європи для «тіньового флоту» РФ

 

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот привітала схвалення країнами-членами Євросоюзу 14-го пакета санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у X (Twitter).

За її словами, цей пакет містить кілька важливих заходів, за які рішуче виступали Нідерланди, зокрема тверду протидію російському "тіньовому флоту" танкерів та запровадження санкцій проти нього.

"Завдяки цьому пакету санкцій "тіньовий флот" може бути позбавлений доступу до європейських портів та послуг", - зазначила Брейнс Слот.

Вона наголосила, що країнам-членам Євросоюзу вкрай важливо продовжувати працювати над новими санкціями ЄС.

"Це значно сповільнить військову машину (лідера РФ Владіміра) Путіна", - резюмувала глава МЗС Нідерландів.

Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії після понад місяця дискусій раніше у четвер.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що цей пакет санкцій проти РФ націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей.

Як повідомлялось, Німеччина гальмувала пакет санкцій через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.
Ключові теги: Росія
 

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