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Держдеп США відреагував на заяви Путіна про можливе озброєння Північної Кореї
09:24 21.06.2024 |
Вашингтон назвав "неймовірно тривожною" заяву глави Кремля Владіміра Путіна, який сказав, що не виключає надсилання Росією зброї Північній Кореї.
Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, пише "Європейська правда".
Під час поїздки до В'єтнаму після державного візиту до Пхеньяна, де Росія та Північна Корея підписали договір про взаємну оборону, Путін застеріг Південну Корею від озброєння України.
Він також сказав, що перспективи надання Росією зброї Північній Кореї є наслідком озброєння Заходом Києва.
Сполучені Штати висловили глибоке занепокоєння через погрозу Путіна надіслати зброю Пхеньяну, попередивши, що такі дії можуть дестабілізувати Корейський півострів.
"Це викликає неймовірне занепокоєння", - сказав журналістам речник Держдепу Метью Міллер.
"Звичайно, це дестабілізує Корейський півострів і потенційно призведе до того, що, залежно від типу зброї, яку вони надають, це може порушити резолюції Ради Безпеки ООН, які підтримала сама Росія", - додав він.
Міллер запевнив, що США будуть продовжувати працювати з союзниками в регіоні - Південною Кореєю, Японією та іншими - щоб відповісти на загрозу з боку Північної Кореї.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.
В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.
Угода, підписана Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у середу, зобов'язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.
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