У Росії повідомили про атаку дронів на Єйськ, де розташований військовий аеродром

Жителі Єйська Краснодарського краю, РФ, повідомили про атаку дронів на місто. Після атаки там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Видання нагадує, що у Єйську розташований військовий аеродром.

"У Єйську повідомляють про пожежу після атаки БПЛА", - пише канал.





Також, за його інформацією, вибухи чути в Краснодарі, Сіверському районі краю та в Енемі в Адигеї.