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У Росії повідомили про атаку дронів на Єйськ, де розташований військовий аеродром
09:00 21.06.2024 |
Жителі Єйська Краснодарського краю, РФ, повідомили про атаку дронів на місто. Після атаки там спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Видання нагадує, що у Єйську розташований військовий аеродром.
"У Єйську повідомляють про пожежу після атаки БПЛА", - пише канал.
Також, за його інформацією, вибухи чути в Краснодарі, Сіверському районі краю та в Енемі в Адигеї.
За матеріалами:
РБК-Україна
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