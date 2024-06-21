Фінансові новини
- |
- 21.06.24
- |
- 09:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Путін не виключає поставок високоточної зброї Північній Кореї і зміну ядерної доктрини РФ
08:46 21.06.2024 |
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не може виключати надання Північній Кореї високоточної зброї нібито у відповідь на військову допомогу Заходу Україні. Також диктатор розглядає можливість зміни ядерної доктрини РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми залишаємо за собою право постачати зброю в інші регіони світу. Зважаючи на наші домовленості з КНДР, я не виключаю цього", - сказав Путін на прес-конференції в Ханої.
Він згадав про військову допомогу західних країн Україні. За його словами, партнери України нібито заявляють, що не контролюють використання свого озброєння.
"Ми також можемо сказати те саме", - сказав Путін.
Він також сказав, що Росія розглядає можливість зміни своєї ядерної доктрини у відповідь на нібито дискусії на Заході про "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробку менш потужної зброї".
При цьому Путін заявив, що Росії не потрібно вводити ідею так званого превентивного удару, адже "ударом у відповідь противник буде гарантовано знищений".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США дозволяють Україні бити їхньою зброєю будь-де по РФ, де та атакує кордон
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, зокрема для України
|Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку
|Південна Корея перегляне заборону на передачу зброї Україні
|Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|Канада планує долучитися до США та ЄС і запровадити тарифи на електрокари з Китаю
|Глава МЗС Нідерландів: Нові санкції закриють порти Європи для «тіньового флоту» РФ
|Держдеп США відреагував на заяви Путіна про можливе озброєння Північної Кореї
|У Росії дронами атакували Краснодарський край
|У Росії повідомили про атаку дронів на Єйськ, де розташований військовий аеродром
|Путін погрожує Південній Кореї за можливе рішення про надання зброї Україні
|Путін не виключає поставок високоточної зброї Північній Кореї і зміну ядерної доктрини РФ
Бізнес
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X
|Jeep представив повнопривідний Avenger 4xe
|Шолом Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 робить винищувач F-35 «прозорим» для пілота
|YouTube Music доступний на годинниках Garmin
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим