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АНАЛІТИКА

Путін не виключає поставок високоточної зброї Північній Кореї і зміну ядерної доктрини РФ

 

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не може виключати надання Північній Кореї високоточної зброї нібито у відповідь на військову допомогу Заходу Україні. Також диктатор розглядає можливість зміни ядерної доктрини РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми залишаємо за собою право постачати зброю в інші регіони світу. Зважаючи на наші домовленості з КНДР, я не виключаю цього", - сказав Путін на прес-конференції в Ханої.

Він згадав про військову допомогу західних країн Україні. За його словами, партнери України нібито заявляють, що не контролюють використання свого озброєння.

"Ми також можемо сказати те саме", - сказав Путін.

Він також сказав, що Росія розглядає можливість зміни своєї ядерної доктрини у відповідь на нібито дискусії на Заході про "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробку менш потужної зброї".

При цьому Путін заявив, що Росії не потрібно вводити ідею так званого превентивного удару, адже "ударом у відповідь противник буде гарантовано знищений".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР, Росія
 

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