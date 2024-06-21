Нордичні країни створять військово-транспортний коридор

Норвегія, Швеція і Фінляндія створять спільний транспортний коридор для військових потреб, оголосили три північноєвропейські країни в рамках саміту з питань оборони, який відбувається в четвер, 20 червня, в норвезькому місті Буде.

Таке рішення є відповіддю на потенційну необхідність перекидання збройних сил через кордони. Коридор дасть змогу за потреби набагато швидше перекидати особовий склад із портів Норвегії до Швеції та Фінляндії.

Коридор прокладуть через північ Скандинавського півострова

Маршрут прокладуть через північні регіони трьох країн. Як зазначив на пресконференції прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, раніше під час планування переміщень особового складу та військової техніки нордичні країни прокладали маршрути з півночі на південь, а тепер будуть більше орієнтуватися на східно-західний напрямок.

"Тепер, коли ми всі в НАТО, ми можемо зовсім по-іншому співпрацювати, захищаючи одне одного", - наголосив він. Фінляндія та Швеція спільно подали заявки на вступ до НАТО після початку повномасштабної війни Росії проти України. Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу в 2023 році, а Швеція приєдналася до найбільшої в світі оборонної спільноти в березні 2024-го.