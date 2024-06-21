Фінансові новини
- |
- 21.06.24
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ІТ-армія атакувала російську банківську систему, вивівши з ладу платіжну систему «Мир»
23:51 20.06.2024 |
Українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою національної системи платіжних карток (НСПК) - оператора карток "Мир".
Про це повідомляє пресслужба ІТ ARMY of Ukraine.
Внаслідок DDoS атаки ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ, та безліч менших сервісів наразі не функціонують.
"Коли ми вчора обіцяли покласти усю банківську систему ворога, то були не пусті слова. Бо сьогодні ще більше банків відключено разом з їхніми імпортозамінною системою карткових платежів "Мир" а відповідно і всі карткові розрахунки", - йдеться в повідомленні.
Атаку також підтвердили й в НСПК, зазначивши, що її вплив на роботу сервісів незначний і є короткочасним, передає російський "Інтерфакс".
У ІТ-армії додали, що це, можливо, наймасштабніша DDoS атака в історії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку
|Південна Корея перегляне заборону на передачу зброї Україні
|Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot
|Рютте стане новим генсеком НАТО, президент Румунії зняв кандидатуру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|Нордичні країни створять військово-транспортний коридор
|Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, зокрема для України
|ІТ-армія атакувала російську банківську систему, вивівши з ладу платіжну систему «Мир»
|Підготовку в країнах ЄС із 2022 року пройшли понад 52 тис. українських військових
|Reuters: Байден заборонить продаж програм російської «Лабораторії Касперського» в США
|Швеція заявила, що Росія порушує роботу супутникових мереж після її вступу в НАТО
|У Центробанку РФ визнають проблеми з імпортом через труднощі з платежами
Бізнес
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X
|Jeep представив повнопривідний Avenger 4xe
|Шолом Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 робить винищувач F-35 «прозорим» для пілота
|YouTube Music доступний на годинниках Garmin
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим