Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ІТ-армія атакувала російську банківську систему, вивівши з ладу платіжну систему «Мир»

 

Українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою національної системи платіжних карток (НСПК) - оператора карток "Мир".

Про це повідомляє пресслужба ІТ ARMY of Ukraine.

Внаслідок DDoS атаки ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ, та безліч менших сервісів наразі не функціонують.

"Коли ми вчора обіцяли покласти усю банківську систему ворога, то були не пусті слова. Бо сьогодні ще більше банків відключено разом з їхніми імпортозамінною системою карткових платежів "Мир" а відповідно і всі карткові розрахунки", - йдеться в повідомленні.

Атаку також підтвердили й в НСПК, зазначивши, що її вплив на роботу сервісів незначний і є короткочасним, передає російський "Інтерфакс".

У ІТ-армії додали, що це, можливо, наймасштабніша DDoS атака в історії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5184
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 43,4276
  0,1468
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3346  0,01 0,02 40,9375  0,03 0,07
EUR 43,4346  0,02 0,05 44,2129  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5400  0,01 0,01 40,5550  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес