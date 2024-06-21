Reuters: Байден заборонить продаж програм російської «Лабораторії Касперського» в США

Адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про заборону продажу антивірусного програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" у Сполучених Штатах через тісні зв'язки компанії з Кремлем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело.

США вирішили запровадити санкції проти "Лабораторії Касперського" через тісні зв'язки компанії з російським урядом, які визнали критичним ризиком.

Серед іншого, доступ російського програмного забезпечення до комп'ютерних систем у США може дозволити йому викрадати конфіденційну інформацію, встановлювати шкідливі застосунки або затримувати критичні оновлення.

Санкції проти "Лабораторії Касперського" будуть запроваджені на основі заходу, запровадженого адміністрацією Дональда Трампа для блокування китайських додатків, а також шляхом внесення компанії в "чорний список" Міністерства торгівлі США.

Очікується, що про ці кроки оголосять до кінця четверга. Вони мабуть набути чинності через 100 днів - 29 вересня, щоб дати компаніям у США час на пошук альтернатив. А новий бізнес "Касперського" в США буде заблокований через 30 днів після оголошення обмежень.

Згідно з інформацією самої "Лабораторії Касперського", компанія працює в штаті Массачусетс і у 2022 році отримала дохід у розмірі 752 мільйони доларів від понад 220 тисяч корпоративних клієнтів у близько 200 країнах світу.

США заборонили використання продукції "Лабораторії Касперського" в держустановах ще у 2017 році.

Після цього західні спецслужби знаходили докази того, що російська сторона краде дані з використанням антивірусу Касперського.