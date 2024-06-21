Фінансові новини
- |
- 21.06.24
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: Байден заборонить продаж програм російської «Лабораторії Касперського» в США
23:45 20.06.2024 |
Адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про заборону продажу антивірусного програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" у Сполучених Штатах через тісні зв'язки компанії з Кремлем.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело.
США вирішили запровадити санкції проти "Лабораторії Касперського" через тісні зв'язки компанії з російським урядом, які визнали критичним ризиком.
Серед іншого, доступ російського програмного забезпечення до комп'ютерних систем у США може дозволити йому викрадати конфіденційну інформацію, встановлювати шкідливі застосунки або затримувати критичні оновлення.
Санкції проти "Лабораторії Касперського" будуть запроваджені на основі заходу, запровадженого адміністрацією Дональда Трампа для блокування китайських додатків, а також шляхом внесення компанії в "чорний список" Міністерства торгівлі США.
Очікується, що про ці кроки оголосять до кінця четверга. Вони мабуть набути чинності через 100 днів - 29 вересня, щоб дати компаніям у США час на пошук альтернатив. А новий бізнес "Касперського" в США буде заблокований через 30 днів після оголошення обмежень.
Згідно з інформацією самої "Лабораторії Касперського", компанія працює в штаті Массачусетс і у 2022 році отримала дохід у розмірі 752 мільйони доларів від понад 220 тисяч корпоративних клієнтів у близько 200 країнах світу.
США заборонили використання продукції "Лабораторії Касперського" в держустановах ще у 2017 році.
Після цього західні спецслужби знаходили докази того, що російська сторона краде дані з використанням антивірусу Касперського.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку
|Південна Корея перегляне заборону на передачу зброї Україні
|Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot
|Рютте стане новим генсеком НАТО, президент Румунії зняв кандидатуру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|Нордичні країни створять військово-транспортний коридор
|Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, зокрема для України
|ІТ-армія атакувала російську банківську систему, вивівши з ладу платіжну систему «Мир»
|Підготовку в країнах ЄС із 2022 року пройшли понад 52 тис. українських військових
|Reuters: Байден заборонить продаж програм російської «Лабораторії Касперського» в США
|Швеція заявила, що Росія порушує роботу супутникових мереж після її вступу в НАТО
|У Центробанку РФ визнають проблеми з імпортом через труднощі з платежами
Бізнес
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X
|Jeep представив повнопривідний Avenger 4xe
|Шолом Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 робить винищувач F-35 «прозорим» для пілота
|YouTube Music доступний на годинниках Garmin
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим