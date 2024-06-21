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АНАЛІТИКА

Боррель розповів деталі 14-го пакета санкцій ЄС проти Росії

 

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, які сектори економіки охоплює чотирнадцятий пакет санкцій проти Росії, схвалений в четвер, 20 червня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Боррель заявив, що 14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії - це "потужний набір індивідуальних та секторальних заходів, спрямованих на підрив воєнних зусиль Росії проти України".

"Він націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей", - додав він.

Топдипломат ЄС зазначив, що нові санкції спрямовані на те, "щоб ускладнити для влади Путіна підтримку його загарбницької війни", та запевнив у підтримці України з боку Євросоюзу.

Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії після понад місяця дискусій раніше у четвер.

Як повідомлялось, Німеччина гальмувала пакет санкцій через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.

Відомо, що в межах 14-го пакета санкцій Єврокомісія вперше запропонувала націлитись на кілька проєктів скрапленого природного газу і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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