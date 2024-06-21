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АНАЛІТИКА

США вважають, що новий договір Москви з Пхеньяном має занепокоїти Китай

 

Укладення між Росією і Північною Кореєю договору про всеосяжне стратегічне партнерство розходиться з підходами Китаю, які він висловив раніше, тож цей крок має принаймні викликати занепокоєння в Пекіні.

Таку позицію висловив у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить КНР, оскільки договір (між Росією і КНДР - ред.), як виглядає, прямо суперечить заяві, яку президент Путін і президент Сі зробили в Пекіні лише місяць тому», - зазначив представник Білого дому.

Він нагадав, що минулого місяця і Китай, і Росія виступили за мирне й дипломатичне врегулювання ситуації в Україні.

Радник Байдена, крім того, наголосив, що занепокоєння повинні виникати у будь-якої країни, яка піклується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, та яка вважає, що рішення Ради Безпеки ООН мають виконуватися.

Як повідомляв Укрінформ, раніше цього тижня лідери Північної Кореї і Росії підписали у Пхеньяні договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яким відносини між двома країнами підвищені до рівня союзницьких. Крім того, Кім Чен Ин на зустрічі з Путіним у Пхеньяні висловив повну підтримку війни Росії в Україні та пообіцяв посилити стратегічну співпрацю з Москвою.
 

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