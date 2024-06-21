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АНАЛІТИКА

У Норвегії відкрився збройовий завод на тлі збільшення попиту на ракети в Україні

 

Норвезький оборонний виробник відкрив новий ракетний завод, щоб задовольнити зростаючий попит на зброю. Це стосується, зокрема, й України.

Про це заявив голова оборонної та аерокосмічної галузі Kongsberg Ейрік Лі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що союзники по НАТО прагнуть збільшити власне виробництво зброї, боєприпасів і ракет, частково для постачання Україні, але також для поповнення власних запасів.

Рішення про будівництво заводу приблизно за 90 км на південний захід від Осло ухвалили 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Частина збільшеного попиту надійшла від ВМС США, які обрали для свого флоту протикорабельну ракету Naval Strike Missile компанії Kongsberg з дальністю дії 250 км.

Ейрік Лі заявив, що потім почалася війна в Україні, і для компанії не дивно, що попит збільшився. Він додав, що завод вироблятиме кілька сотень ракет на рік.

Представник заводу відмовився повідомити, чи були його ракети NSM передані Україні безоплатно деякими союзниками по НАТО, але 2023 року повідомлялося, що США працювали над передачею деяких зі своїх NSM Україні, щоб допомогти подолати військово-морську блокаду Росії в Чорному морі.

Naval Strike Missile

Протикорабельна ракета, розроблена норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace на заміну ракети Penguin. Має можливість застосування по наземних цілях. Контракт на випуск перших ракет було укладено в червні 2007 року.

Ракети NSM обрані Норвезькими королівськими ВМС для озброєння фрегатів типу "Фрітьоф Нансен" і ракетних катерів типу "Скьольд".

У Європі збільшуються темпи виробництва зброї

Через війну в Україні країни Європи почали збільшувати виробництво зброї. При цьому частину зброї передають Україні, а частину країни залишають собі для поповнення запасів.

У березні виробник пересувного зенітного ракетного комплексу NASAMS влітку відкриє новий завод з виробництва ракет.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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