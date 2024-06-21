Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ очікує повернення інфляції в єврозоні до цільових 2% у II півріччі 2025р.

 

Інфляція в єврозоні, ймовірно, повернеться до цільового показника Європейського центрального банку (ЄЦБ) у 2% у другій половині 2025 року, вважають експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ).

ЄЦБ може пом'якшувати грошово-кредитну політику поступово - темпами, які залежатимуть від статданих, йдеться у доповіді МВФ щодо єврозони.

Прогнози уповільнення інфляції припускають, що ставка за депозитами ЄЦБ може бути знижена до 2,5% до кінця третього кварталу 2025 року. Цей рівень ставки експерти МВФ вважають нейтральним, тобто як таким, що не стримує, так і не стимулює економічну активність.

ЄЦБ знизив три ключові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) на червневому засіданні. Базова ставка за кредитами тепер становить 4,25%, ставка за депозитами - 3,75%, за маржинальними кредитами - 4,5%.

Подальше поступове пом'якшення монетарної політики дозволить стримати інфляційні очікування та уникнути надмірного обмеження економічної активності, зазначають у МВФ.

Згідно з квітневим прогнозом МВФ, економіка єврозони зросте на 0,8% у 2024 році та на 1,5% у 2025 році. 2023 року ВВП регіону збільшився на 0,4%.

Експерти організації зазначають, що незважаючи на очікуване прискорення темпів зростання ВВП єврозони у 2024 та 2025 рр., середньострокові перспективи економіки регіону залишаються непростими.

"У 2024 році зростання реальних зарплат і деяке скорочення заощаджень домогосподарств зроблять свій внесок в економічне зростання, головним двигуном якого буде споживчий сектор. , - йдеться у доповіді. - У середньостроковій перспективі економічне зростання у регіоні стримуватиметься старінням населення та слабким підвищенням продуктивності праці".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5184
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 43,4276
  0,1468
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3346  0,01 0,02 40,9375  0,03 0,07
EUR 43,4346  0,02 0,05 44,2129  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5400  0,01 0,01 40,5550  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес