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МВФ очікує повернення інфляції в єврозоні до цільових 2% у II півріччі 2025р.
22:35 20.06.2024 |
Інфляція в єврозоні, ймовірно, повернеться до цільового показника Європейського центрального банку (ЄЦБ) у 2% у другій половині 2025 року, вважають експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ).
ЄЦБ може пом'якшувати грошово-кредитну політику поступово - темпами, які залежатимуть від статданих, йдеться у доповіді МВФ щодо єврозони.
Прогнози уповільнення інфляції припускають, що ставка за депозитами ЄЦБ може бути знижена до 2,5% до кінця третього кварталу 2025 року. Цей рівень ставки експерти МВФ вважають нейтральним, тобто як таким, що не стримує, так і не стимулює економічну активність.
ЄЦБ знизив три ключові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) на червневому засіданні. Базова ставка за кредитами тепер становить 4,25%, ставка за депозитами - 3,75%, за маржинальними кредитами - 4,5%.
Подальше поступове пом'якшення монетарної політики дозволить стримати інфляційні очікування та уникнути надмірного обмеження економічної активності, зазначають у МВФ.
Згідно з квітневим прогнозом МВФ, економіка єврозони зросте на 0,8% у 2024 році та на 1,5% у 2025 році. 2023 року ВВП регіону збільшився на 0,4%.
Експерти організації зазначають, що незважаючи на очікуване прискорення темпів зростання ВВП єврозони у 2024 та 2025 рр., середньострокові перспективи економіки регіону залишаються непростими.
"У 2024 році зростання реальних зарплат і деяке скорочення заощаджень домогосподарств зроблять свій внесок в економічне зростання, головним двигуном якого буде споживчий сектор. , - йдеться у доповіді. - У середньостроковій перспективі економічне зростання у регіоні стримуватиметься старінням населення та слабким підвищенням продуктивності праці".
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