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У ЄС хочуть скасувати право вето на розширення: більше половини країн-членів підтримують реформу
14:12 20.06.2024 |
У Європейському союзі працюють над тим, щоб жодна країна-член не мала можливості заблокувати процес переговорів щодо розширення ЄС, застосувавши право вето. Вже більше половини країн Євросоюзу підтримують таку реформу.
Про це у коментарі РБК-Україна заявила міністр у справах Європи в уряді Німеччини Анна Люрманн.
"Ми дуже ретельно працюємо над реформою процесу розширення, щоб також гарантувати, що технічні проміжні кроки в процесі розширення більше не підлягають вето, і ми це робимо. Ми вже отримали велику підтримку серед інших членів ЄС", - сказала Люрманн, уточнивши, що вже близько 15-16 країн Євросоюзу підтримують цю ідею.
Водночас міністр наголосила, що для реалізації цієї ініціативи все одно буде потрібно одностайне рішення членів ЄС.
"Я дуже оптимістична, що в якийсь момент ми зможемо досягти прогресу", - сказала Люрманн.
На думку німецького міністра, майбутнє головування Угорщини в ЄС, яке розпочнеться з 1 липня, не зашкодить переговорам з Україною.
"Ми очікуємо, що угорці робитимуть те, що повинні робити хороші голови, а саме бути чесними посередниками. Правила для переговорів про розширення викладені дуже чітко, тому я очікую від Угорщини, що вони дотримуватимуться цих правил", - сказала Люрманн.
Крім того, міністр зазначила, що поточне перезавантаження керівництва Євросоюзу після нещодавніх виборів до Європарламенту не затягне початок переговорів з Україною.
"Переговори розпочнуться прямо у вівторок (25 червня - ред.), бо після того, як ми почнемо переговори про вступ, потрібно провести багато обговорень на технічному рівні, і вони почнуться відразу. Для цього не потрібно чекати на Єврокомісію. Впевнена, що це станеться дуже скоро", - сказала міністр.
Блокування вступу України в ЄС
Нагадаємо, що у грудні минулого року Україна отримала "зелене світло" щодо початку вступних переговорів з ЄС. Для цього були прийняті відповідні рішення в блоці, у тому числі схвалення переговорної рамки.
Втім Угорщина кілька разів блокувала таке рішення, нібито через претензії щодо політики України стосовно національних меншин.
Водночас щодо початку вступних переговорів з Молдовою у Будапешта жодних претензій не було.
Напередодні стало відомо, що посли Євросоюзу схвалили переговорну рамку щодо вступу України до блоку. Переговори розпочнуться вже 25 червня.
Тоді ж Угорщина підтримала початок перемовин щодо вступу України в Європейський Союз, тому що Київ "задовольнив вимоги Будапешта".
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