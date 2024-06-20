Фінансові новини
- |
- 20.06.24
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Армія США впровадить тренування для мозку для своїх солдатів, щоб підвищити їхню продуктивність в бою
13:47 20.06.2024 |
Невдовзі армія США може вимагати від своїх солдатів проходити тренування на мозкову витривалість, щоб підвищити продуктивність у бойових ситуаціях під тиском.
Під час шеститижневого експерименту з тренування мозку, під час якого група солдатів виконувала складні розумово завдання, виявилось, що справді вдалось розвинути їхню розумову та фізичну стійкість.
Війська, які отримували завдання для навантаження пам'яті, продемонстрували вдвічі більше витривалості та продуктивності порівняно з тими, кому призначали дуже легкі завдання для мозку. Позитивний результат спонукав дослідників з Командування медичних досліджень і розвитку армії розглянути можливість застосування підходу на ширшій основі та з високоінтенсивними інтервалами.
«Ми захопленні тим, куди нас приведе це дослідження, але завдання полягає в тому, щоб створити щось справді інноваційне та впливове на здоров'я мозку та продуктивність військовослужбовців», - сказав армійський дослідник Бред Фовер.
Під час експерименту солдати виконували звичайні вправи для мозку, як-от пригадування певних послідовностей до, під час і після напруженої діяльності. Наприкінці виявилось, що деякі фізично підготовлені військовослужбовці змогли бігати до 15 хвилин довше.
За очікуваннями, після впровадження вправи на мозкову витривалість, війська зможуть краще працювати під час стресу або втоми, а також матимуть кращий фізичний стан.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії
|Фінкомітет схвалив узгоджену з міжнародними партнерами реформу БЕБ після ночі роздумів
|РФ завдала нові удари по енергетиці, є пошкодження у чотирьох областях України, - Укренерго
|РосЗМІ пишуть про атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї та Адигеї: спалахнули пожежі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|Фінляндія вирішила заморозити відносини з РФ, доки триває війна в Україні
|У ЄС хочуть скасувати право вето на розширення: більше половини країн-членів підтримують реформу
|США мають намір призупинити виконання всіх замовлень на Patriot заради постачання Україні, - FT
|Армія США впровадить тренування для мозку для своїх солдатів, щоб підвищити їхню продуктивність в бою
|14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС
|У Польщі заявили, що безпекова угода з Україною незабаром буде готова
Бізнес
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X
|Jeep представив повнопривідний Avenger 4xe
|Шолом Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 робить винищувач F-35 «прозорим» для пілота
|YouTube Music доступний на годинниках Garmin
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим
|В iOS 18 з'явилася можливість дати Siri інше ім'я