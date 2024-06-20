Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Армія США впровадить тренування для мозку для своїх солдатів, щоб підвищити їхню продуктивність в бою

 

Невдовзі армія США може вимагати від своїх солдатів проходити тренування на мозкову витривалість, щоб підвищити продуктивність у бойових ситуаціях під тиском.

Під час шеститижневого експерименту з тренування мозку, під час якого група солдатів виконувала складні розумово завдання, виявилось, що справді вдалось розвинути їхню розумову та фізичну стійкість.

Війська, які отримували завдання для навантаження пам'яті, продемонстрували вдвічі більше витривалості та продуктивності порівняно з тими, кому призначали дуже легкі завдання для мозку. Позитивний результат спонукав дослідників з Командування медичних досліджень і розвитку армії розглянути можливість застосування підходу на ширшій основі та з високоінтенсивними інтервалами.

«Ми захопленні тим, куди нас приведе це дослідження, але завдання полягає в тому, щоб створити щось справді інноваційне та впливове на здоров'я мозку та продуктивність військовослужбовців», - сказав армійський дослідник Бред Фовер.

Під час експерименту солдати виконували звичайні вправи для мозку, як-от пригадування певних послідовностей до, під час і після напруженої діяльності. Наприкінці виявилось, що деякі фізично підготовлені військовослужбовці змогли бігати до 15 хвилин довше.

За очікуваннями, після впровадження вправи на мозкову витривалість, війська зможуть краще працювати під час стресу або втоми, а також матимуть кращий фізичний стан.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5381
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 43,5744
  0,1258
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3346  0,01 0,02 40,9375  0,03 0,07
EUR 43,4346  0,02 0,05 44,2129  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5400  0,01 0,01 40,5550  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес