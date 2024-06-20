Армія США впровадить тренування для мозку для своїх солдатів, щоб підвищити їхню продуктивність в бою

Невдовзі армія США може вимагати від своїх солдатів проходити тренування на мозкову витривалість, щоб підвищити продуктивність у бойових ситуаціях під тиском.

Під час шеститижневого експерименту з тренування мозку, під час якого група солдатів виконувала складні розумово завдання, виявилось, що справді вдалось розвинути їхню розумову та фізичну стійкість.

Війська, які отримували завдання для навантаження пам'яті, продемонстрували вдвічі більше витривалості та продуктивності порівняно з тими, кому призначали дуже легкі завдання для мозку. Позитивний результат спонукав дослідників з Командування медичних досліджень і розвитку армії розглянути можливість застосування підходу на ширшій основі та з високоінтенсивними інтервалами.

«Ми захопленні тим, куди нас приведе це дослідження, але завдання полягає в тому, щоб створити щось справді інноваційне та впливове на здоров'я мозку та продуктивність військовослужбовців», - сказав армійський дослідник Бред Фовер.

Під час експерименту солдати виконували звичайні вправи для мозку, як-от пригадування певних послідовностей до, під час і після напруженої діяльності. Наприкінці виявилось, що деякі фізично підготовлені військовослужбовці змогли бігати до 15 хвилин довше.

За очікуваннями, після впровадження вправи на мозкову витривалість, війська зможуть краще працювати під час стресу або втоми, а також матимуть кращий фізичний стан.