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АНАЛІТИКА

Lockheed Martin і Rheimetall представили GMARS - аналог HIMARS, здатний запускати крилаті ракети JASSM

Lockheed Martin і Rheimetall представили GMARS - аналог HIMARS, здатний запускати крилаті ракети JASSM

 

Lockheed Martin і Rheimetall на виставці Eurosatory 2024 показали німецький варіант ракетної системи HIMARS. Вона називається GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System).

Lockheed Martin і Rheimetall представили GMARS - аналог HIMARS, здатний запускати крилаті ракети JASSM

 

Система має колісне шасі Rheinmetall HX і "подвійну" пускову установку, як у реактивній системі залпового вогню M270 MLRS. Повний залп включає від двох до 12 снарядів залежно від типу.

Lockheed Martin і Rheimetall представили GMARS - аналог HIMARS, здатний запускати крилаті ракети JASSM

 

Важливим нововведенням стане можливість запуску ракет JASSM. Ця опція буде додана в майбутньому разом із підтримкою снарядів калібру 122 мм дальністю пуску 22 км. Крилата ракета JASSM у базовій конфігурації має дальність 370 км.

Lockheed Martin і Rheimetall представили GMARS - аналог HIMARS, здатний запускати крилаті ракети JASSM

 

Природно, GMARS зможе завдавати ударів тими самими снарядами, що і HIMARS. Зокрема, GMLRS, GMLRS ER, ATACMS і PrSM.

Lockheed Martin і Rheimetall представили GMARS - аналог HIMARS, здатний запускати крилаті ракети JASSM
За матеріалами: gagadget.com
 

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