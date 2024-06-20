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Lockheed Martin і Rheimetall представили GMARS - аналог HIMARS, здатний запускати крилаті ракети JASSM
09:20 20.06.2024 |
Lockheed Martin і Rheimetall на виставці Eurosatory 2024 показали німецький варіант ракетної системи HIMARS. Вона називається GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System).
Система має колісне шасі Rheinmetall HX і "подвійну" пускову установку, як у реактивній системі залпового вогню M270 MLRS. Повний залп включає від двох до 12 снарядів залежно від типу.
Важливим нововведенням стане можливість запуску ракет JASSM. Ця опція буде додана в майбутньому разом із підтримкою снарядів калібру 122 мм дальністю пуску 22 км. Крилата ракета JASSM у базовій конфігурації має дальність 370 км.
Природно, GMARS зможе завдавати ударів тими самими снарядами, що і HIMARS. Зокрема, GMLRS, GMLRS ER, ATACMS і PrSM.
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