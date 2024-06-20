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США оштрафували авіаперевізника з Туреччини за польоти до Росії
08:44 20.06.2024 |
Турецька чартерна компанія Air Sapphire була оштрафована урядом США за політ літака Gulfstream до Росії у порушенні експортних правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FlightGlobal.
Бюро промисловості та безпеки США наклало штраф у розмірі 285 000 доларів на компанію Sapphire Havacilik, що базується в Анкарі, за порушення експортного контролю.
У ньому йдеться, що 13 жовтня минулого року компанія вилетіла літаком Gulfstream зі Стамбула до Тюмені з двома громадянами Росії.
Літак також використовувався для перевезення громадянина Росії з Мальдівських островів до Москви приблизно 21 січня цього року.
Компанія визнала провину
Оплата на користь Air Sapphire була зроблена через неросійського стороннього чартерного брокера, але американське бюро стверджує, що обидва рейси контролювали російські громадяни або чартерні.
Відомство пояснило, що компанія тимчасово реекспортувала вироблені в США літаки до Росії без ліцензії і цим порушила експортний контроль за авіаційними товарами.
Air Sapphire зізналася у своєму порушенні в рамках мирової угоди, співпрацювала та допомагала у розслідуванні.
"Не має значення, чи використовує громадянин Росії інший паспорт - наприклад, кіпрський, як це було в даному випадку", - заявив помічник міністра з експортного контролю Метью Аксельрод.
Авіагалузь під санкціями
Варто зазначити, що у зв'язку із санкціями, введеними Західними країнами проти Росії, існують значні обмеження на авіапольоти до Росії.
Європейський союз, США та інші країни заборонили своїм авіакомпаніям здійснювати рейси до Росії та використовувати її повітряний простір. Російським авіакомпаніям також заборонено літати в ці країни та пролітати через їхній повітряний простір.
При цьому РФ намагається обходити санкції та шукає постачальників деталей для своїх літаків. У квітні Мін'юст США повідомив про те, що двоє росіян постачали до РФ авіаційне обладнання в обхід обмежень.
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