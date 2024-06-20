ЗМІ: Німеччина продовжує гальмувати новий пакет санкцій проти РФ

Країни Євросоюзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), через заперечення Німеччини.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters на умовах анонімності повідомили дипломати ЄС.

За словами неназваних дипломатів та джерела, знайомого з цим питанням, вагання Німеччини частково пов'язані з внутрішніми розбіжностями між міністерством закордонних справ та канцелером Олафом Шольцом.

Посадовці з 27 країн ЄС обговорюють пакет санкцій більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.

Як стверджують співрозмовники агентства, Берлін продовжує заперечувати попри вилучення пункту, який він вважав проблематичним, що змусив би дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт до РФ та реекспорт для використання у РФ".

Німеччина ще під час засідання послів у п'ятницю висловила стурбованість розширенням заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до Росії.

Берлін зокрема вважає, що німецький малий бізнес постраждає, якщо заходи будуть поширені на продукцію, що не належить до подвійного призначення, наприклад хімікати чи обладнання для металообробки.

РанішеНімеччина спільно з Францією виступили проти заборони експорту авто елітного класу до Білорусі, яка стала "транзитним пунктом" для того, щоб російські олігархи могли продовжувати купувати їх всупереч санкціям.

Один із дипломатів ЄС сказав виданню Politico, що Європейська комісія веде переговори з Німеччиною, аби переконати її зняти вето.

Бельгійське головування в Раді ЄС прагнуло фіналізувати домовленість щодо санкційного пакета до саміту "Групи семи" в Італії, але так і не змогло цього зробити.

Нагадаємо, в межах 14-го пакета санкцій Єврокомісія вперше запропонувала націлитись на кілька проєктів скрапленого природного газу і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.