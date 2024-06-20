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Пожежа на російській нафтобазі в Азові триває вже другу добу
23:34 19.06.2024 |
На нафтобазі в Азові Ростовської області РФ уже другу добу не вдається побороти пожежу, що виникла після удару дронів, і стабілізувати ситуацію. Ба більше, як повідомив у середу, 19 червня, губернатор цього російського регіону Василь Голубєв, на нафтобазі сталася розгерметизація другого резервуара.
Ще вранці цього дня регіональне управління міністерства надзвичайних ситуацій РФ повідомило, що через добу після удару пожежу вдалося лише локалізувати на площі 3200 квадратних метрів, але не ліквідувати.
Нафтобазу уразили дрони СБУ
Удар по сховищу нафтопродуктів в Азові завдали безпілотники (БпЛА) в ніч на 18 червня. Влада Ростовщини стверджувала, що внаслідок удару загорівся один резервуар, постраждалих немає. Водночас, за даними Telegram-каналу Astra, дрони атакували два нафтоналивні термінали: ЗАТ "Азовпродукт", де і виникла масштабна пожежа, а також ТОВ "ДонТермінал".
Джерело в Службі безпеки України (СБУ) заявило українським ЗМІ, що удар дронів по об'єктах в Азові був її спецоперацією. За останні місяці аналогічних ударів зазнали десятки об'єктів паливно-енергетичного сектора в Росії.
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