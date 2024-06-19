Росія та КНДР підписали договір про стратегічне партнерство

Президент Росії Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про подальше поглиблення співпраці між двома країнами. Серед іншого, документ передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з держав, заявив Путін за підсумками переговорів з Кім Чен Ином у середу, 19 червня.

"Підписаний сьогодні договір про всеосяжне партнерство передбачає, зокрема, взаємодопомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цього договору", - сказав президент РФ, цитує AFP.

Також Путін звернув увагу на заяви США та інших країн НАТО про постачання Україні систем озброєнь великої дальності, винищувачів F-16 та іншого озброєння та техніки для, за його словами, нібито завдання ударів по російській території. "Це не тільки заява, це вже відбувається, і все це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у рамках різноманітних міжнародних зобов'язань", - стверджує він.

Захід побоюється розширення військової співпраці РФ та КНДР

Підписаний у Пхеньяні договір про всеосяжне стратегічне партнерство замінить основні документи, підписані СРСР і РФ з Північною Кореєю у 1961, 2000 та 2001 роках, і стане "фундаментальним документом, який ляже в основу двосторонніх відносин на тривалу перспективу", повідомили російські ЗМІ.

Захід побоюється, що він призведе до подальшого поглиблення військової співпраці Росії та КНДР на тлі війни проти України.

За даними США, сторони ще минулого року домовилися про постачання Росії північнокорейських ракет та боєприпасів, ймовірно, в обмін на передачу КНДР ключових військових технологій. І Росія, і Північна Корея заперечують факт постачання північнокорейських озброєнь в РФ. Очікується, що за результатами візиту Путіна до КНДР Північна Корея збільшить постачання боєприпасів в Росію.

Пхеньян рішуче підтримує війну Росії проти України

Володимир Путін перебуває у Північній Кореї з державним візитом. Це його перша поїздка до КНДР із 2000 року. Кім Чен Ин з нагоди підписання договору про стратегічне партнерство привітав початок "нової ери" у двосторонніх відносинах та рішуче підтримав політику Росії, зокрема війну проти України.

Обмін подарунками

Путін і Кім провели двогодинну зустріч віч-на-віч та півторагодинні переговори у широкому складі за участю членів делегацій двох країн. Лідери двох країн обмінялися й подарунками: Путін подарував Кім Чен Ину новий автомобіль "Аурус", адміральський кортик та сервіз, а той подарував російському президентові "кілька мистецьких творів".

Помічник президента РФ Юрій Ушаков не став уточнювати, що саме було презентовано Путіну, та сказав лише, що подарунки "пов'язані із зображенням нашого президента". "Там кілька варіантів зображень, всі при цьому досить мистецькі, включаючи погруддя", - розповів він.