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АНАЛІТИКА

В уряді Росії пригрозили бізнесу націоналізацією підприємств за зрив оборонного замовлення

 

На компанії оборонно-промислового комплексу (ОПК) Росії, які "проштрафилися" і зірвали оборонне замовлення, очікують санкції аж до зміни власника.

Про це міністр промисловості та торгівлі РФ Антон Аліханов заявив під час засідання російського Союзу машинобудівників та Ліги сприяння оборонним підприємствам, передає РБК.

Він наголосив на важливості контролю графіків постачання продукції військового призначення, пригрозивши, що у випадку серйозних відхилень від нього будуть вжиті "відповідні заходи, аж до зміни власникам".

Водночас російський посадовець пообіцяв підприємствам ОПК РФ підтримку для підвищення продуктивності, оптимізації та впровадження "ощадливих" підходів на основі технологічного аудиту.

"За широкою номенклатурою комплектуючих довелося багато в чому наново вибудовувати коопераційні зв'язки на кілька рівнів углиб цього ланцюжка. Під це завдання було залучено до роботи близько 850 підприємств, які раніше взагалі не взаємодіяли з "оборонкою", - розповів Аліханов.

Водночас голова Спілки машинобудівників Росії, голова держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов серед головних проблем галузі назвав дефіцит кадрів та низьку рентабельність підприємств.

"Механізми формування держоборонзамовлення не дають виробникам мотивацію до зниження витрат під час виробництва серійної продукції в рамках довгострокових контрактів. Додатковий прибуток міг би йти на підвищення зарплат, модернізацію виробництв, створення інноваційних продуктів", - додав перший віцепрезидент Спілки Володимир Гутенєв.

Як повідомлялося, раніше перший віцепрем'єр РФ Денис Мантуров раніше скаржився, що на підприємствах російського ОПК не вистачає приблизно 160 тис. фахівців.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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