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Україна відновлює поромне сполучення з Грузією

Україна відновлює поромне сполучення з Грузією

 

Компанія Ukrferry відновлює поромне сполучення Чорноморськ - Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення. Розклад рейсів опублікований на сайті компанії.

Згідно з розкладом, перший рейс із Чорноморська заплановано на 2 липня. Час у дорозі - близько 60 годин.

На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині. Знаходиться під класифікаційним наглядом Lloyd, вказано на сайті Ukrferry.

Пором має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах з усіма вигодами. До послуг пасажирів - ресторан, бар, салон відпочинку, салон з відео та супутникове ТБ, дитячий куточок.

Висока мореплавність судна та його значні розміри (довжина - понад 190 м, ширина - 28 м) дозволяють мінімізувати хитавицю навіть у штормових умовах. Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Грузія
 

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