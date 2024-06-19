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Україна відновлює поромне сполучення з Грузією
16:21 19.06.2024 |
Компанія Ukrferry відновлює поромне сполучення Чорноморськ - Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення. Розклад рейсів опублікований на сайті компанії.
Згідно з розкладом, перший рейс із Чорноморська заплановано на 2 липня. Час у дорозі - близько 60 годин.
На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині. Знаходиться під класифікаційним наглядом Lloyd, вказано на сайті Ukrferry.
Пором має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах з усіма вигодами. До послуг пасажирів - ресторан, бар, салон відпочинку, салон з відео та супутникове ТБ, дитячий куточок.
Висока мореплавність судна та його значні розміри (довжина - понад 190 м, ширина - 28 м) дозволяють мінімізувати хитавицю навіть у штормових умовах. Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR.
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