Парламент Швеції проголосував за оборонну угоду зі США

Парламент Швеції переважною більшістю голосів підтримав угоду про оборонну співпрацю (DCA) за Сполученими Штатами Америки.

Після п'яти годин дебатів у вівторок, 18 червня, 266 депутатів проголосували за угоду, 37 висловилися проти, решта 46 законодавців на засіданні були відсутні. Для ухвалення законопроєкту необхідно було отримати не менше 75 відсотків голосів депутатів.

Противники ухваленої угоди побоюються, що вона може призвести до розміщення у Швеції ядерної зброї та розташування постійних військових баз США в країні. Своєю чергою, міністр оборони країни Пол Йонсон заявив, що документ поважає суверенітет Швеції. "Ясно, що Швеція є суверенною державою, і немає іншої країни, яка може змусити Швецію мати ядерну зброю на шведській землі", - наголосив він.

США мають намір дотримуватися власних законів у Швеції

Угода, підписана Стокгольмом і Вашингтоном у грудні, надає Сполученим Штатам доступ до 17 військових баз та полігонів у Швеції та дозволяє зберігати на території країни свою зброю, військову техніку та боєприпаси. Для набуття чинності шведський парламент має ще ухвалити рішення про законодавчі зміни, необхідні для того, щоб військовослужбовці США могли підкорятися американським законам, перебуваючи на шведській землі.

Варто зазначити, що в аналогічних договорах зі США Норвегія та Данія зробили застереження, що не будуть складувати ядерну зброю та не прийматимуть навчань із її застосуванням. Фінляндія, яка приєдналася до НАТО в квітні 2023 року, має національний закон, що забороняє ядерну зброю на території країни, і угода Фінляндії про DCA посилається саме на нього.

Такого застереження у шведсько-американській угоді немає, зазначає видання Dagens Nyheter, але водночас Швеція може відмовитися від зберігання певних оборонних матеріалів, якщо вважатиме це за необхідне.

Нагадаємо, що 14 червня російський військовий літак порушив повітряний простір Швеції. Востаннє відповідні несанкціоновані польоти Росія здійснювала у 2022 році, ще до офіційного членства Швеції в НАТО.