ЗМІ: Партію Орбана можуть не взяти у групу Європарламенту, на яку він розраховував

Партію угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес" можуть не взяти до партії "Європейські консерватори і реформісти" (ЄКР), на приєднання до якої він розраховував після того, як "Фідес" виключили з Європейської народної партії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це згадано у матеріалі італійської Corriere della Sera з посиланням на італійські джерела, обізнані з ходом останньої зустрічі європейських лідерів.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні нібито сказала "ні" приєднанню партії Орбана до ЄКР, до якої належить її партія "Брати Італії", тому що це може мати більше недоліків, аніж переваг.

Декілька партій-членів ЄКР "від бельгійців до фінів" нібито не хочуть співпраці Орбаном, і кілька з них заявили Мелоні, що думають про вихід з групи у разі приєднання "Фідес".

Нагадаємо, членів партії опонента Орбана прийняли до Європейської народної партії, у якій раніше була "Фідес".