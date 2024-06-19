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Фінляндія першою в ЄС почала видобувати уран
13:34 19.06.2024 |
Гірничодобувна компанія Terrafame 18 червня почала видобуток природного урану на промисловому майданчику Соткамо у Фінляндії. Про це йдеться на сайті компанії.
У заяві Terrafame стверджується, що завдяки цьому Фінляндія стане першою країною-членом Євросоюзу, яка має таке виробництво. Зараз країна закуповує ядерне паливо у Росії.
Передбачається, що завод вийде на повну потужність до 2026 року, коли обсяг виробництва урану складе близько 200 тонн на рік. Це відповідає приблизно дев'яти місяцям споживання на новій атомній електростанції "Олкілуото-3" у Фінляндії.
Майданчик Соткамо планують використовувати протягом 30 років. Уран вирушатиме за кордон для перероблення. Інвестиції у запуск виробництва урану становили приблизно 20 млн євро.
Там також добувають нікель та цинк, які використовуються у виробництві батарей для електроавтомобілів.
Оксид урану, що видобувається в Соткамо, буде побічним продуктом видобутку нікелю. До введення підприємства в експлуатацію уран зараховували до виробничих відходів.
За даними Terrafame, в 1 кг руди, що піднімається з-під землі, міститься близько 17 мг урану. Компанія планує перетворювати його на жовтий кек - концентрат у вигляді порошку, що отримується в результаті очищення уранової руди від домішок. Цей концентрат використовують у виробництві ядерного палива для атомних електростанцій.
Якщо Фінляндія наростить видобуток до 200 тонн на рік, то зможе увійти до десятки найбільших світових видобувачів урану. Понад половину світового урану нині постачають Казахстан і Канада - 40% і 21% відповідно.
У Фінляндії працюють дві атомні електростанції на 4,4 ГВт, які забезпечують 42% загального обсягу виробництва електроенергії в країні. АЕС "Ловіїсу", що складається з двох енергоблоків на реакторах радянського дизайну ВВЕР-440, використовує російське ядерне паливо.
До 2030 року Фінляндія розраховує замінити постачальника палива, почавши закупівлі у США.Довідка
Terrafame Ltd була заснована у 2015 році. Її чистий обсяг продажів у 2023 році становив 560,9 млн євро. На промисловому майданчику працює близько 1900 осіб, половина з яких - співробітники компаній-партнерів.
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