Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ готується призупинити участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ

 

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія збирається призупинити свою участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".

На засіданні Ради Федерації РФ вона заявила, що верхня палата парламенту Росії спільно з Держдумою підготують рішення про припинення участі в діяльності Парламентської асамблеї ОБСЄ та заморожування виплат цій організації з боку РФ.

"Колеги, я б підтримала, давайте дамо таке доручення комітету (Ради Федерації) відпрацювати з колегами з Держдуми та підготувати таке рішення про призупинення нашої участі та відповідно про призупинення виплат у Парламентську асамблею ОБСЄ з боку РФ", - сказала Матвієнко.

Її заяві передував виступ першого заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Владіміра Джабарова, який озвучив таку позицію, сказавши, що її погоджено з іншою палатою парламенту РФ - Держдумою.

Той заявив, що, на думку російської сторони, "знищено всі принципи, на яких трималася" ПА ОБСЄ. Крім того, він сказав, що відбулася "тотальна українізація" порядку денного асамблеї.

Нещодавно румунська влада відмовилась видати візи російській і білоруській делегаціям для участі в щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться в Румунії з 29 червня по 3 липня.

Російська делегація раніше відмовилася брати участь щонайменше у двох сесіях ПА ОБСЄ - восени 2023 року в Єревані та взимку 2024 року у Відні. Російські парламентарі також не були присутні на сесіях у Великій Британії та Канаді у 2022 та 2023 роках відповідно через відсутність віз.

У липні 2023 року Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій назвала Росію державою-спонсором тероризму.

А на початку цього року Росія оголосила про призупинення участі в ПА ОБСЄ.

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5381
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 43,5744
  0,1258
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3412  0,05 0,12 40,9668  0,06 0,16
EUR 43,4548  0,01 0,03 44,2284  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5350  0,02 0,06 40,6000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес