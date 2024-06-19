Фінансові новини
- |
- 19.06.24
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РФ готується призупинити участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ
12:26 19.06.2024 |
Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія збирається призупинити свою участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".
На засіданні Ради Федерації РФ вона заявила, що верхня палата парламенту Росії спільно з Держдумою підготують рішення про припинення участі в діяльності Парламентської асамблеї ОБСЄ та заморожування виплат цій організації з боку РФ.
"Колеги, я б підтримала, давайте дамо таке доручення комітету (Ради Федерації) відпрацювати з колегами з Держдуми та підготувати таке рішення про призупинення нашої участі та відповідно про призупинення виплат у Парламентську асамблею ОБСЄ з боку РФ", - сказала Матвієнко.
Її заяві передував виступ першого заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Владіміра Джабарова, який озвучив таку позицію, сказавши, що її погоджено з іншою палатою парламенту РФ - Держдумою.
Той заявив, що, на думку російської сторони, "знищено всі принципи, на яких трималася" ПА ОБСЄ. Крім того, він сказав, що відбулася "тотальна українізація" порядку денного асамблеї.
Нещодавно румунська влада відмовилась видати візи російській і білоруській делегаціям для участі в щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться в Румунії з 29 червня по 3 липня.
Російська делегація раніше відмовилася брати участь щонайменше у двох сесіях ПА ОБСЄ - восени 2023 року в Єревані та взимку 2024 року у Відні. Російські парламентарі також не були присутні на сесіях у Великій Британії та Канаді у 2022 та 2023 роках відповідно через відсутність віз.
У липні 2023 року Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій назвала Росію державою-спонсором тероризму.
А на початку цього року Росія оголосила про призупинення участі в ПА ОБСЄ.
Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк вимагає звузити державну кредитну програму 5-7-9
|Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує запустити в Україні виробництво боєприпасів
|Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні, який дасть змогу інвестувати в українське виробництво
|QR-код у Резерв+ поки з'явився не у всіх. У Міноборони пояснили чому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ спільно з ЄЦБ посилюють тиск для виходу банків з ринку РФ і РБ
|Єврокомісія запропонувала бюджет ЄС на 2025 рік з 15,2 млрд євро для України
|Фінляндія першою в ЄС почала видобувати уран
|Прогноз дефіциту бюджету США зріс до майже 2 трильйонів доларів - Bloomberg
|РФ готується призупинити участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ
|Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує запустити в Україні виробництво боєприпасів
Бізнес
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим
|В iOS 18 з'явилася можливість дати Siri інше ім'я
|Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
|Chrome на Android тепер вміє начитувати вам тексти на сайтах, в тому числі українською
|LinkedIn додає нові ШІ-функції пошуку роботи для преміум-користувачів
|Акціонери Tesla схвалили рекордну виплату Маску в розмірі $56 млрд
|Акціонери Tesla подали до суду на Маска за створення конкуруючої компанії зі штучного інтелекту