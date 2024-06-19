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АНАЛІТИКА

В Аргентині зафіксували найбільший надлишок бюджету за президентства Мілея

 

У травні в Аргентині відзвітували про профіцит бюджету в розмірі 2,57 мільярда доларів, що є найбільшим за правління президента-лібертаріанця Хав'єра Мілея.

Про це повідомляє Reuters.

Аргентина, яка відчуває нестачу готівки, п'ятий місяць поспіль має профіцит первинного бюджету в розмірі 2,33 трлн песо (2,57 млрд дол).

Зазначається, що це був перший випадок, коли держава зареєструвала п'ять місяців поспіль фінансового профіциту бюджету з 2008 року.

Результат у поєднанні з місячним профіцитом фінансового бюджету в розмірі 1,18 трильйона песо підкреслює, що уряд Мілея перевиконує зобов'язання досягти нульового дефіциту цього року, щоб виправити економіку країни.

"З доходами, які значно перевищили попередні досягнення, прихильність уряду до фіскальної збалансованості визначила, що рівень стійких витрат підтримується в середньостроковій і довгостроковій перспективі, що необхідно для стабілізації національних фіскальних рахунків", - йдеться в заяві Міністерства економіки.
За матеріалами: Економічна правда
 

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