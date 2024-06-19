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США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
10:00 19.06.2024 |
Високопоставлений чиновник зі США відвідає Японію і Нідерланди, щоб попросити ці країни ввести нові обмеження на напівпровідниковий сектор Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що Вашингтон хоче натиснути на здатність Пекіна виробляти високоякісні чипи пам'яті, які необхідні для штучного інтелекту.
Журналісти пишуть, що заступник міністра торгівлі США, промисловості та безпеки Алан Естевес чинитиме тиск на своїх колег у Токіо та Амстердамі, щоб вони наклали більше обмежень на діяльність у Китаї голландського постачальника ASML Holding NV і японської Tokyo Electron Ltd.
Машини ASML і Tokyo Electron використовуються для виробництва кристалів динамічної пам'яті з довільним доступом, які складаються разом для виготовлення чіпів HBM.
До числа китайських компаній, що працюють над чіпами HBM, входить Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co, дочірня компанія провідного китайського виробника мікросхем пам'яті Yangtze Memory Technologies Co.
При цьому журналісти раніше писали, що уряди Японії та Нідерландів чинили опір тиску з боку США в цьому питанні.
Навіщо США тиснуть на Китай
США намагаються стримати технологічний розвиток Китаю в галузі чипів і напівпровідників з кількох причин:
* США прагнуть зберегти своє технологічне лідерство і конкурентну перевагу на глобальному ринку;
* Також існує занепокоєння з приводу національної безпеки, оскільки більш розвинені китайські технології можуть використовуватися у військових цілях;
* США хочуть захистити інтелектуальну власність і запобігти крадіжці технологій.
Крім цього стримування технологічного розвитку Китаю є частиною ширшої стратегії стримування зростання його економічного і політичного впливу на світовій арені.
При цьому наприкінці травня повідомлялося, що Китай вкладає ще 47,5 млрд доларів у виробництво мікросхем.
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