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Путін дав своїм посадовцям два місяці на підвищення податків для росіян
09:53 19.06.2024 |
Лідер Кремля Володимир Путін доручив російським посадовцям затвердити прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до кінця серпня.
Про це пише The Moscow Times.
"Що стосується змін у податковій системі, вони мають бути відпрацьовані остаточно урядом і Державною думою - і десь у серпні, по-моєму, планується їх остаточне ухвалення", - сказав росыйський диктатор.
За його слрвами, зміни торкнуться не більше 3,2% платників податків.
Перед цим комітет Держдуми РФ з бюджету і податків схвалив поправки до Податкового кодексу, які передбачають перехід до прогресивної шкали ПДФО. Передбачається, що законопроєкт розглянуть 20 червня. У разі його ухвалення він набуде чинності з 1 січня 2025 року.
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