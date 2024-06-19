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Опонент Орбана підтвердив, що проти відправлення зброї в Україну
09:23 19.06.2024 |
Угорський політик Петер Мадяр, який де-факто очолює опозиційну партію TISZA, що здобула друге місце на виборах до Європарламенту, підтвердив, що виступає проти відправлення зброї в Україну.
Про це він сказав журналістам ввечері 18 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Мадяр заявив, що в питанні військової допомоги Україні він і його партія поділяють позицію угорського уряду.
"Ми не будемо відправляти війська або зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте, в якому непростому становищі перебуває Угорщина в цій війні", - заявив він.
Угорський опозиціонер водночас підтримав право України на самозахист, назвав правителя Росії Владіміра Путіна агресором і заявив, що "незалежність і суверенітет" України захищені на міжнародному рівні.
Мадяр окремо заявив, що прийняття членів його партії у фракцію Європейської народної партії, відомої проукраїнською риторикою, не суперечить позиції TISZA.
"Я думаю, що ЄНП розуміє особливу, непросту ситуацію, в якій опинилася Угорщина у цій війні. Але ми , звичайно, будемо підтримувати український народ усіма іншими способами та інструментами", - запевнив він.
Представник ЄНП, якого цитує Politico, заявив, що розуміє обережність Петера Мадяра в питаннях підтримки України: "Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього".
Нагадаємо, угорська партія TISZA досягла успіху на червневих виборах до Європарламенту, отримавши сім мандатів, тоді як партія влади "Фідес" - 11 мандатів.
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