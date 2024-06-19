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АНАЛІТИКА

Найбільшу групу Європарламенту поповнили члени партії опонента Орбана

 

Найбільша політична група Європарламенту - Європейська народна партія - 18 червня підтримала включення до своїх лав 14 нових євродепутатів, серед яких більшість належать угорській опозиційній силі TISZA.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляється на сайті ЄНП.

До фракції Європейської народної партії долучились усі сім європейських депутатів від TISZA, включно із Петером Мадяром, який де-факто очолює цю політсилу.

Окрім того, група поповнилась двома представниками Фермерсько-громадянського руху Нідерландів, двома - від чеської партії STAN, та по одному - від Ліберального альянсу Данії, Сімейної партії Німеччини та нідерландському "Новому соціальному контракту".

В ЄНП уточнили, що йдеться лише про приєднання євродепутатів до фракції, а не їхніх партій. Водночас STAN і Сімейна партія Німеччини й до цього входили в політичну групу.

Після "розширення" Європейська народна партія налічує 189 депутатів із усіх країн - членів ЄС і є найбільшою політичною групою в Європейському парламенті.

Нагадаємо, угорська партія TISZA досягла успіху на червневих виборах до Європарламенту, отримавши сім мандатів, тоді як партія влади "Фідес" - 11 мандатів.

Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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