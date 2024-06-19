Головування Угорщини в Раді ЄС: Україна не в пріоритеті

Угорщина, яка з 1 липня за ротацією пів року очолюватиме Раду ЄС, повідомила, що другої міжурядової конференції з Україною та Молдовою 2024 року не планується. Про це у вівторок, 18 червня, сказав на брифінгу в Брюсселі постійний представник Угорщини при ЄС Балінт Одор.

Перші міжурядові конференції (МУК) Євросоюзу з Україною і Молдовою призначені на 25 червня. Вони стануть офіційним початком переговорів про вступ цих країн-кандидаток до ЄС. Як повідомив представник Угорщини, на МУК буде ухвалено переговорні рамки, а потім щодо двох країн продовжиться процес скринінгу, однак інших істотних кроків у цьому напрямку не очікується.

Євроінтеграційний пріоритет Будапешта - Західні Балкани

Водночас Будапешт як голова Ради ЄС ставить перед собою завдання "збалансувати" процеси розширення ЄС, а саме на тлі прискореної процедури надання статусу кандидата "тріо" України, Молдови та Грузії активізувати дії Євросоюзу в цій сфері щодо Західних Балкан, наголосив Одор. Наприклад, протягом наступних шести місяців закрити якомога більше переговорних блоків із країнами-кандидатками з цього регіону.

"Ми хочемо скористатися імпульсом, ми бачимо, що можемо прискорити процес вступу країн Західних Балкан, - сказав посол. - Ми занадто довго чекали." Він також висловив сподівання, що в найближчі пів року відбудеться саміт ЄС-Західні Балкани.

Брифінг у Брюсселі був присвячений пріоритетам Угорщини як голови в Раді ЄС. На запитання DW про те, якої лінії слід очікувати щодо Росії, яка веде агресивну війну проти України, а також у сфері допомоги Києву, Балінт Одор відповів, що Будапешт "уважно стежитиме за розвитком подій і включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти в міру необхідності".

Підтримка України також не в пріоритетах

Серед перерахованих пріоритетів Угорщини словосполучення "підтримка України" не прозвучало, водночас було названо такі сфери, як конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика, співпраця у сфері закупівель озброєнь. "Розширення ЄС має ґрунтуватися на заслугах кандидатів", - зазначив посол.

Своїм слоганом головування в Раді ЄС Будапешт вибрав фразу "Повернемо Європі колишню велич" або "Зробимо Європу знову великою" за аналогією зі слоганом передвиборної кампанії експрезидента США Дональда Трампа Make America great again. Як нагадує dpa, у 2016 році, ще під час виборчої кампанії у США, угорський прем'єр Орбан був єдиним лідером в ЄС, який висловився на підтримку Трампа. У березні цього року Орбан назвав Трампа "президентом миру", а колишній американський президень назвав угорського прем'єра "найкращим лідером" за всю історію.