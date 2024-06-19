Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Франції презентували новітній дрон Colibri, який невдовзі отримає Україна

У Франції презентували новітній дрон Colibri, який невдовзі отримає Україна

 

Компанія KNDS представила дрон Colibri на виставці у Парижі. Партія цього безпілотника невдовзі відправиться в Україну в рамках пакета військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Defence blog.

Зазначається, що дрон є новітньою розробкою, яка в першу чергу має посилити оперативні можливості французьких збройних сил.

Робота над дроном почалась відносно нещодавно - у травні 2022 року. Виробники Colibri зосередились на інтеграції економічно ефективного, оперативно активного заряду в безпілотну систему, здатну виявляти і знешкоджувати цілі в радіусі 5 кілометрів.

Також відомо, що безпілотник буде оснащено керованим осколковим зарядом, який забезпечує високу летальність як проти статичних, так і проти динамічних цілей. Ця система пропонує універсальне та ефективне рішення для різних бойових сценаріїв.

За даними ЗМІ, баражувальний боєприпас отримає 40-мм боєголовку від французького виробника Nexter Arrowtech.

Ймовірно, прототипом Colibri став інший безпілотник - UX11, який був створений для фотограмметричних цілей. Цей дрон має суцільнокрилий корпус із полістиролу та розмах крил 1,1 метра. В рух він приводиться дволопатевим штовхаючим гвинтом, а також електродвигуном, який розміщено у задній частині крила.

Маса UX11, разом із корисним навантаженням, становить 1,5 кг, автономність - 80 хв, крейсерська швидкість - 54 км/год. Розгортання такого апарата займає всього 5 хв. UX11 може піднятися на висоту до 6000 метрів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5493
  0,0992
 0,24
EUR
 1
 43,4486
  0,0880
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес