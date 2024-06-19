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Російський дипломат намагався купити зброю перед самітом миру у Швейцарії
23:03 18.06.2024 |
За кілька тижнів до саміту миру, який проводився в Бюргенштоці, було затримано російського дипломата. Він намагався купити вогнепальну зброю.
Про це заявила Федеральна прокуратура Швейцарії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages-Anzeiger.
Росіянин намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії. Співробітник російського посольства відвідав магазин, що належить німецькомовному швейцарському торговцю зброєю, але нічого не купив.
Федеральна прокуратура підтвердила відповідні розслідування і заявила, що в рамках початкових заходів безпеки було проведено кілька обшуків будинків спільно із залученням кантональної поліції. При цьому сам російський дипломат користується імунітетом.
Журналісти називали махінації росіян однією з найсерйозніших справ секретних служб, якими коли-небудь займалася Швейцарія. За підозрюваним російським агентом стежила швейцарська розвідувальна служба, а пізніше справу взяли на себе правоохоронні органи.
Російський агент міг утекти
Федеральна прокуратура звернулася з проханням зняти імунітет дипломата, журналісти назвали такі запити рідкісними. Для проведення кримінального розгляду Федеральна прокуратура також має бути уповноважена Федеральною радою.
Повноваження щодо ухвалення рішень тепер належать міністру юстиції Беату Янсу, але не виключено, що в цьому буде замішаний міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс або навіть весь уряд Швейцарії.
При цьому видання зазначає, що російський дипломат міг втекти з країни, а уряд Швейцарії навіть лобіював цей процес.
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