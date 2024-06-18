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Шведський виробник одягу H&M остаточно йде з Росії – російську дочірню компанію ліквідують
17:58 18.06.2024 |
Російське ТОВ "Ейч енд Ем" - основна юридична особа шведського рітейлера H&M в РФ - ухвалило рішення про ліквідацію компанії.
За даними у російському реєстрі юридичних осіб, питання ліквідації було затверджено 17 червня, передає Інтерфакс.
Єдиним власником російського ТОВ з 2020 року є шведська H&M Hennes & Mauritz.
Як повідомлялося, шведський рітейлер H&M, власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, призупинив роботу у Росії одразу після початку російського вторгнення в Україну, а у грудні 2022 року закрив останній із 146 магазинів у РФ.
З листопада 2023 року H&M почав відновлювати роботу своїх магазинів в Україні.
H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.
Перший магазин H&M відкрився у Києві в 2018 році. За наступні три роки в столиці, Харкові, Одесі та Львові ритейлер відкрив ще близько десятка торговельних точок. У 2022 році компанія H&M мала намір запустити в Україні інтернет-магазин. Джерело: https://biz.censor.net/n3495320
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