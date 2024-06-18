У парламенті Швейцарії хочуть дозволити непрямі поставки зброї в Україну

Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії - нижньої палати парламенту - схвалив пропозицію, яка дозволить непрямий експорт зброї в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.

Пропозицію схвалити зміни до швейцарського Закону про експорт озброєнь, які дозволять непрямі поставки зброї Україні, підтримали 10 членів парламентського комітету, стільки ж висловились проти, ще чотири утримались.

Вирішальним був голос голови комітету, представниці Соціал-демократичної партії Зайлер Граф. На пресконференції вона заявила, що більшість членів комітету хочуть внести зміни до чинного закону, який перешкоджає реекспорту зброї в Україну.

Відповідний законопроєкт тепер подадуть на розгляд Національної ради Швейцарії, але невідомо, чи знайдеться там достатньо голосів для його ухвалення. До того ж потім його ще має схвалити верхня палата - Рада кантонів.

У разі схвалення таким країнам, як Німеччина, Данія та Іспанія, у майбутньому дозволять передавати Україні швейцарську зброю.

Через свій нейтралітет і відповідне законодавство Швейцарія напряму не постачає зброю в Україну, а ініціативи, які могли б це змінити, блокувались.