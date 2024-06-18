Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У парламенті Швейцарії хочуть дозволити непрямі поставки зброї в Україну

 

Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії - нижньої палати парламенту - схвалив пропозицію, яка дозволить непрямий експорт зброї в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.

Пропозицію схвалити зміни до швейцарського Закону про експорт озброєнь, які дозволять непрямі поставки зброї Україні, підтримали 10 членів парламентського комітету, стільки ж висловились проти, ще чотири утримались.

Вирішальним був голос голови комітету, представниці Соціал-демократичної партії Зайлер Граф. На пресконференції вона заявила, що більшість членів комітету хочуть внести зміни до чинного закону, який перешкоджає реекспорту зброї в Україну.

Відповідний законопроєкт тепер подадуть на розгляд Національної ради Швейцарії, але невідомо, чи знайдеться там достатньо голосів для його ухвалення. До того ж потім його ще має схвалити верхня палата - Рада кантонів.

У разі схвалення таким країнам, як Німеччина, Данія та Іспанія, у майбутньому дозволять передавати Україні швейцарську зброю.

Через свій нейтралітет і відповідне законодавство Швейцарія напряму не постачає зброю в Україну, а ініціативи, які могли б це змінити, блокувались.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5493
  0,0992
 0,24
EUR
 1
 43,4486
  0,0880
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес