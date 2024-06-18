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Кіпр розпочав стратегічний діалог зі США, щоб повністю скасувати ембарго на продаж зброї
13:51 18.06.2024 |
Сполучені Штати та Кіпр розпочинають стратегічний діалог, який, за словами посадовців, демонструє найтісніші в історії зв'язки між країнами.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Серед ключових пріоритетів кіпрського уряду в межах діалогу - повне скасування американського ембарго на продаж військових озброєнь острівній країні без необхідності щорічного схвалення Конгресу.
Нікосія також сподівається прискорити розробку родовища природного газу біля південно-східного узбережжя Кіпру, ліцензію на яке має американська енергетична компанія Chevron.
Ще одним пріоритетом є включення острівної країни до програми безвізового в'їзду до США, оскільки Кіпр, Болгарія та Румунія залишаються єдиними країнами-членами ЄС, які не включені до неї.
Напередодні переговорів з міністром закордонних справ Кіпру Константіносом Комбосом у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен привітав початок діалогу як "потужний доказ зміцнення, поглиблення й розширення відносин між країнами, які діють разом у багатьох сферах".
"Це є відображенням того факту, що Кіпр є важливим гравцем у регіоні, а також партнерством для Сполучених Штатів, яке ми глибоко цінуємо", - сказав він.
Комбос привітав початок діалогу як "ознаку найтісніших за всю історію зв'язків" зі США в регіоні, де "на Кіпр можна покладатися як на надійного партнера".
Сполучені Штати розпочали подібні стратегічні діалоги з 30 іншими країнами, 13 з яких є членами ЄС. В останні роки Кіпр здійснив чіткий стратегічний політичний зсув у бік Заходу, зокрема США, після десятиліть тісних відносин з колишнім СРСР, а згодом і РФ.
Погіршення відносин між Кіпром та Росією чітко визначилося після широкомасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році.
Раніше Кіпр та США оголосили про намір посилити свою співпрацю для зміцнення можливостей європейської країни в протидії та переслідуванні незаконних фінансових операцій.
Перед цим до Кіпру приїздили агенти ФБР для допомоги в розслідуванні порушення санкцій, запроваджених проти російських олігархів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
Кіпрська влада, як повідомляли, могла попросити особливої допомоги у справі Алексєя Мордашова, російського металургійного, гірничодобувного та банківського магната, який намагався перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів в акції туристичної компанії TUI в день, коли потрапив під санкції.
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