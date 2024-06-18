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Вірменія і Франція підписали угоду про придбання Caesar
11:56 18.06.2024 |
Франція підписала з Вірменією контракт на купівлю артилерійських установок Caesar.
Про це написав міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда".
Лекорню повідомив новину після зустрічі з міністром оборони Вірменії Суреном Папікяном у Франції.
Французький міністр зазначив, що у нього відбувся теплий і продуктивний діалог з Папікяном. "З підписанням контракту на придбання гармат Caesar було досягнуто нової вершини", - зазначив Лекорню.
Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Франція має намір допомогти Вірменії покращити протиповітряну оборону, продавши три радари і уклавши угоду про майбутню поставку зенітно-ракетних комплексів Mistral.
Також Франція вирішила відправити Вірменії 50 броньованих машин Bastion.
Париж оголосив, що надає лише оборонне обладнання Вірменії, та заявив, що захист як населення, так і кордонів є пріоритетом у цьому регіоні.
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